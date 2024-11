Anaís Ruiz López

Sábado 16 de noviembre de 2024

Llevar a la escena el cuento “La vendedora de nubes“, de Elena Poniatowska, es la propuesta del director Mauricio Pimentel (Puruándiro, Michoacán, 1975), quien recreó la obra infantil con la intención de reflexionar sobre la libertad de los niños a partir de una metáfora de una pequeña que vende su nube para apoyar a su familia.

En entrevista con La Jornada, el también actor describió: “no queríamos cambiar el texto, ni hacerle dramaturgia, sino contarlo tal cual; eso fue un gran reto y un problema. Construir los lugares y pasajes por los que nos va lleva la autora y tratar de hacerlo con imágenes, colores y olores, para dar vida a la experiencia de estar en un tianguis en México. En el escenario colocamos un gran telón rosa para figurar ese mosaico de lonas, como simulando los mercados que retrata Diego Rivera en sus pinturas.

“A partir de ese telón, van entrando todos los personajes con máscaras. Se escucharán trenes, ambiente de vendimia y canciones como Quizá, quizá, o El barzón, los marchantes pasan con canastas y jaulas, con las cuales, al final, hacemos una metáfora cuando la vendedora vuela y libera a los pájaros, para irse juntos y bailar con velas la música de La bruja y el zapateado. Jugamos e imaginamos con las iconografías mexicanas”, detalló.

Para el también docente, “las obras infantiles no sólo tienen que ser divertidas, sino también educativas, a nivel emocional y sentimental. A través de la imaginación, los niños recrean con sus habilidades, metáforas e imágenes; el teatro es un juego. Trato de que en mis puestas en escena, los niños puedan construir con elementos muy sencillos, con lo que tienen y en cualquier momento.

“Este cuento tenía todo en ese sentido: la niña que quiere vender una nube, y van apareciendo otros personajes que desprecian lo que tiene; el único que la compra se arrepiente, porque es muy pesada, y la regresa. Al final, una vagabunda dice a la protagonista: ‘yo también tuve una nube, pero con el tiempo a veces uno va olvidando sus deseos; entonces, no vendas tu nube y mejor vámonos a volar y a soñar’”, relató.

Pimentel expresó que esta historia invita a los pequeños a que “cuestionen sus creencias, pensamientos y deseos; que descubran la importancia de nunca abandonar sus sueños y su libertad.

“Pretendo elaborar discursos para que con la imaginación, el público infantil sea más crítico. Cuando hago teatro para esa audiencia, me convierto en niño otra vez, y observo a la niña que quiere vender su nube porque es muy pobre, pero es lo único que tiene; la nube representa sus sueños.

Es a través de estos elementos teatrales que se genera la ilusión y la magia; eso es algo muy atractivo para los pequeños, transforma el espacio y el tiempo. Tenemos que seguir insistiendo en las infancias. En mi generación nos tocó que el niño no existía, la plática era de adultos y siempre tomaban las decisiones. Como pasa con la gente mayor, llegas a cierta edad y ya no participas en la sociedad. Hay que ver al niño como un sujeto que tenemos que ayudar y guiar, pero no elegir por ellos. Eso ha cambiado mucho en la educación de las infancias , comentó.

La obra está a cargo del Colectivo Teatral Mexicano Los Alichanes, creado por Pimentel e integrado por egresados de la Casa del Teatro, está dedicado al arte escénico para niños y adolescentes. En el elenco están Diana Becerril, Magdalena Alpízar, Antony de la Vega, Víctor Vargas Avena y Dania Fuentes Marín.

La vendedora de nubes se presenta a las 13 horas los sábados y domingos en el teatro El Milagro (Milán 24, Cuauhtémoc) hasta el 15 de diciembre. Los boletos se pueden conseguir en taquilla o en Boletópolis.