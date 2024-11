L

a Comisión Interamericana de Derechos Humanos advierte en su página web que se encuentran temporalmente cerradas sus oficinas centrales, F Street 1889, en Washington, DC (https://shorturl.at/kifJQ) y que está en el proceso de transición del nuevo sistema interno de gestión de documentos de peticiones, casos, y medidas cautelares .

Pero la ocasión era excepcional: hasta allá llegaron decenas de trabajadores y funcionarios del Poder Judicial mexicano, apadrinados por el ministro de la Suprema Corte Javier Laynez Potisek. No pregunten cuánto costó ni quién pagó el desplazamiento de aquel contingente de quejosos hasta la fría capital estadunidense y su alojamiento allí; no vayan a pensar que los abogados hubiesen podido incurrir en el error primario de confundir esa instancia de la OEA con una corte de constitucionalidad, no; consideren únicamente la cuestión de fondo: acudieron a presentar su querella ante un bestial y masivo atropello a los derechos humanos por Estado que se encuentra, según rezan las consignas acuñadas en esa misma ciudad, en una deriva autoritaria . Oh.

Es cierto que muchos de sus alegatos iban en el sentido de que el Legislativo mexicano cometió un acto de demolición del estado de derecho, la separación de poderes y la institucionalidad democrática. No usaron la palabra dictadura , pero por allí iba la cosa. El regalo argumental no estaba dirigido directamente a los anfitriones, sino a la entidad superior, la OEA, a la que siempre le vienen bien esas acusaciones para instigar la demolición del estado de derecho, la separación de poderes y la institucionalidad democrática en algunos de sus países miembros.

Pero como la CIDH se ocupa de derechos humanos, proliferaron las quejas por asuntos de este ámbito. Se denunció, por ejemplo, un proceso masivo de destitución arbitraria , lo que vendría a ser una violación masiva de derechos humanos .

Bueno, sí, los laborales forman parte de los derechos humanos, pero es un poco extraño que unos trabajadores de confianza hagan de su despido una bandera, sobre todo si el tal despido va acompañado de una liquidación –y en no pocos casos, de una pensión vitalicia– más que jugosa, y si la separación del cargo es consecuencia de la aplicación de un mandato constitucional.

Ah, pero eso no es nada. Se acusó al Estado de poner en riesgo a los empleados judiciales de sufrir una votación tumultuaria, lo que decididamente contraviene la integridad y la dignidad de las personas.