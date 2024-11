E

l tema de la migración internacional cobrará cada vez más importancia en el mundo. Por mucho tiempo México fue principalmente país de origen y retorno de migrantes, pero, desde hace poco más de 20 años, se sumaron dos factores, al cobrar importancia como país de tránsito y de destino de migrantes. Por su ubicación geográfica, contigüidad y cercanía con Centroamérica, el Caribe y Estados Unidos (EU), México se ha configurado como territorio de tránsito para miles de personas migrantes, quienes en su mayoría buscan llegar a EU, otras buscan quedarse en México. Históricamente, la población migrante que vive en México es menor a uno por ciento de la población total, suman 1 millón 197 mil 624 los residentes nacidos en el extranjero (Inegi, 2024).

No ha pasado ni una década desde que los estudios comenzaron a abordar la migración de niños y adolescentes (NA). Para comprender las necesidades de protección de los derechos de esos migrantes, en el marco de los derechos humanos, Rafael López Vega, Luis Alberto Vázquez y Alejandra Reyes, expertos del Consejo Nacional de Población (Conapo), buscaron acercarse a la situación de la población migrante de NA, que conforma uno de los grupos poblacionales más vulnerables, por su condición de menores de edad, viajen solos o acompañados. El trabajo incluye estadísticas y una amplia revisión del marco internacional y nacional de los derechos humanos concernientes a la niñez migrante, particularmente de la que se halla en tránsito por México, se identifican los principios fundamentales que guían los marcos actuales basados en el reconocimiento de que los NA son titulares de derechos inherentes, independientemente de su situación migratoria.

A escala global, los NA migrantes internacionales suman 40.9 millones en el planeta, 48.4 por ciento son mujeres y 51.6, hombres (Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas, Undesa, 2020). La relación por sexo es relativamente equilibrada entre quienes se dirigieron a África Subsahariana (94 niños por cada 100 niñas migrantes) y muestra sentido opuesto en África del Norte y en Asia occidental. Europa y los tres países que conforman Norteamérica son destino de la tercera parte del total de NA inmigrantes, con 13.3 millones; le sigue en importancia África septentrional y Asia occidental con 10.8 millones. EU es destino de 10.3 por ciento de toda la migración de NA del mundo, suman en volumen 4.2 millones inmigrantes.

Se estima que en 2023 vivían en EU 505 mil niños y adolescentes, 4.6 por ciento de sus residentes. En contraste, los NA migrantes internacionales que viven en México son una gran mayoría, 727 mil 881 (de cero a 19 años), representan 60.7 por ciento del volumen total de las personas residentes, de los cuales 90 por ciento nacieron en EU; el resto nació principalmente en países de Centroamérica y de Sudamérica (US Bureau of the Census, 2023). Se trata de dos dinámicas migratorias diferentes entre países que colindan y configuran un sistema migratorio binacional.