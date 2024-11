En la mañanera de ayer, a pregunta expresa, la jefa del Ejecutivo destacó que si bien es cierto que el próximo año habrá elección de jueces, magistrados y ministros –a raíz de la reforma judicial–, no es necesario tanto gasto, pues en 2024 hubo elecciones a cargos públicos, lo que implicó destinar financiamiento a los partidos políticos para las campañas.

No es justificable el presupuesto que están enviando. Lo vuelvo a explicar: es más presupuesto en 2025 que el de 2024 lo que están pidiendo; estamos hablando creo que de 39 mil millones de pesos , enfatizó.

Sí va a haber una elección el próximo año para las personas del Poder Judicial, pero, a diferencia de las elecciones de 2024, no hay financiamiento especial a partidos políticos por campañas electorales, porque no hay financiamiento para la campaña de jueces, juezas, magistrados, magistradas o ministros, ministras; no hay recurso público para las campañas. Entonces, ¿por qué tanto recurso? , preguntó.