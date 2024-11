H

ay una tercera teoría sobre los países socialistas de Europa Oriental (PSEO) que no es incompatible con el legado de Marx –según la primera parte del libro Dictatorship over needs (título mal traducido en la edición en español, como Dictadura y cuestiones sociales, FCE, 1986) que vengo reseñando en esta serie– que refiriéndose al atraso de estas sociedades (sobre todo la Rusia Imperial) las concibe como un modelo de sociedad precapitalista, y las asocia con el Modo Asiático de Producción (MAP). Las podemos llamar TMAP, que no son defendidas por nadie de la izquierda, sino por disidentes de la izquierda que tienden a adscribirle a los PSEO la conservación de rasgos precapitalistas. Las TMAP destacan la posibilidad de dominación/explotación burocrática, ponen atención a muchos rasgos dispersos de las sociedades precapitalistas como remanentes de una organización tradicional: uso de trabajo forzado o abiertamente esclavo; semiatadura a la tierra; el papel de privilegios no monetarios encubiertos en los altos estratos. Las TMAP ven estos rasgos como orgánicos a la esencia misma de estos sistemas. Muchos radicales se vieron obligados a admitir el viciado y conservador carácter de los PSEO. La modernización cambió sólo la superficie externa de su existencia. Las relaciones dependientes degradantes y brutales desigualdades, y los estilos de vida, han permanecido sin cambios. Lo que se les puede exigir a los PSEO, dice György Márkus (GM), autor de la primera parte del libro referido, es dar cuenta de la grotesca imitación con que la clase media del nuevo aparato trata de reproducir los valores y formas de conducta de sus predecesores prerrevolucionarios, sobre todo de la alta burguesía, así como de su inverso social: el respeto incuestionado de la autoridad. Nos parece, añade GM, que las TMAP fallan al tratar de explicar los rasgos específicos de estas sociedades mediante referencia exclusiva a sus remanentes históricos y enumera tres puntos sobre las TMAP. Primero: los PSEO no pueden ser descritos en términos de un popurrí de rasgos precapitalistas, capitalistas (CPL) y pos-CPL, pues representan un sistema social integral capaz de reproducirse. Sus rasgos preCPL están inscritos y subordinados a mecanismos de reproducción socioeconómica que no tienen analogías en la historia, que son únicos. Muchos de los elementos preCPL más conspicuos parecen tener un carácter local y temporal. Los PSEO pueden funcionar sin ellos. La desaparición de algunos (como el trabajo forzado) hace más civilizado el sistema sin cambiar sus rasgos estructurales. Segundo, los PSEO tienen medioambientes históricos muy diversos. El socialismo realmente existente (SRE) significaba algo diferente en la URSS que en Rumanía. Parece una abstracción razonable y significativa referirse a todos los PSEO como variantes de un único sistema social, de una misma formación social. Este extraño fenómeno histórico de una estabilidad marcada por crisis de colapso encuentra su paralelo en la percepción del sistema como ajeno, impuesto externamente, y a la vez completamente ‘natural’. Esto último resulta de la inmovilización de la imaginación social, intrínseca al funcionamiento y reproducción del sistema. Una vez establecida, la estructura institucional puede reproducirse igualmente bien bajo condiciones de no atraso (como en Alemania Oriental y Checoeslovaquia). Tercero, la pregunta sobre cómo los PSOE tienen éxito al combinar dinamismo económico con conservadurismo social, que conserva rasgos del pasado, incluso de sociedades preCPL, es una pregunta pertinente, pero que no se contesta etiquetándolas como pertenecientes al MAP. Este paralelismo atribuido no funciona, porque en los PSOE el Estado no es sólo el redistribuidor de un excedente generado por mecanismos tradicionales (como en el MAP) sino el director-organizador del proceso de producción.