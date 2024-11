Periódico La Jornada

Viernes 15 de noviembre de 2024, p. 25

La ex mandataria argentina Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) tildó al presidente Javier Milei de dictadorzuelo y denunció que incurre en prácticas autoritarias luego de que decidió retirarle sus pen­siones de ex mandataria y viuda del ex presidente Néstor Kirch­ner, tras la resolución judicial que confirma una condena en su contra por supuesta administración fraudulenta. Abogados de Fernández de Kirch­ner vaticinaron que será revertida en estrados judiciales.