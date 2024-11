De La Redacción

Javier Vasco Aguirre, técnico de la selección nacional, descartó sentir un ambiente de hostilidad de cara al duelo de hoy ante Honduras, correspondiente a la ida de cuartos de final de la Li-ga de Naciones, y aseguró que pese a la rivalidad que existe entre ambos equipos no es una guerra .

Me atrevería a decir que estamos tranquilos. ¿Ambiente hostil? No me lo parece, somos visitantes y obviamente ellos apoyarán a su equipo. En la cancha somos 11 contra 11, con un árbitro que aplicará el reglamento conforme a su criterio. No veo esa hostilidad , señaló el estratega tricolor en conferencia de prensa.

Este partido se presenta como una oportunidad para México de cobrar venganza de la derrota 2-0 que Honduras le propinó en Tegucigalpa el 17 de noviembre del año pasado, también en la ida de cuartos de final del torneo.

En la vuelta, efectuada en el estadio Azteca, el equipo tricolor requirió de un gol agónico de Edson Álvarez para definir el encuen-tro en penales, con lo que consiguió el boleto al Final Four y a la Copa América.

“La afición de Honduras y el rival querrán ganar, están en su país. Yo estoy tranquilo, serán abucheos, oles y estamos preparados para ello, desde que son chavos están acostumbrados a eso. Les digo que es un partido importante, de 180 minutos, hay que estar concentrados, no tenemos que irnos por otro camino que no sea el deportivo, no es una guerra.