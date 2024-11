Juan Manuel Vázquez

Periódico La Jornada

Viernes 15 de noviembre de 2024, p. a10

Si tuviera que elegir entre el beisbol o la vida, Alfredo Harp Helú no enfrentaría un dilema decisivo. Para este empresario mexicano que nació hace 80 años se trata de imágenes que se corresponden con la fidelidad de un espejo, son una cosa y lo mismo. No hay que escoger entre una y otro, como revela su biografía, tejida como un textil en el que se entrecruzan los hilos hasta ofrecer un tapiz que se aprecia mejor en perspectiva, tal como escribe en su libro Vivir y morir jugando beisbol. En busca de más campeonatos, que presentó anoche en el Centro Libanés en la alcaldía Benito Juárez.

Para Harp Helú el diamante y su lógica de juego es una metáfora de la vida. O si se prefiere, la vida es una metáfora del beisbol. Un planteamiento con sus pausas y sus momentos de reflexión, sus instantes para actuar y para buscar el objetivo, siempre con la conciencia clara de que se trata de un acto colectivo y que cada una de las acciones individuales afectan o benefician al conjunto. O qué otra cosa es un out de sacrificio, sino la muestra más honesta de ofrendarse para que otro, u otros, consigan sus metas, en la pelota llegar a una base o al home, como dice el propio Harp Helú en su libro. La vida o la sociedad misma como un parque de pelota.

La colectividad

Para mí, la mayor felicidad radica en ayudar a los demás, por eso mi maniobra clave es capitalizar mis fundaciones y hacer más obras para la colectividad , escribe Harp Helú.

Mi entrega a los demás viene de mi corazón y que mi deseo más importante es que las personas logren un mejor nivel de vida o que se conviertan en profesionistas y así puedan modificar su realidad para bien, y con ello, la realidad de muchos otros , agrega en un capítulo.

El empresario tuvo el privile-gio de poder construirse a sí mismo desde pequeño. En su libro describe sus orígenes y reconoce a su madre como una mánager en la vida. Alfredo Harp Helú estudió contabilidad en la Universidad Nacional Autónoma de México; no pudo ir más allá en su trayectoria académica porque su tiempo lo dedicó al trabajo arduo y sin tregua. Una herencia que le dejó su padre, un libanés que, como hiciera una buena parte de esa comunidad migrante, fue uno de los primeros aboneros en nuestro país. Es decir, un comerciante itinerante que vendía sus productos a crédi-to de palabra en zonas populares, y cada determinado tiempo acudía a cobrar la cuota correspondiente. Sólo quedaba en prenda eso, la palabra, destaca Harp Helú y recuer-da que cuando llegó a trabajar en la Bolsa de Valores su mayor bien empeñado era justamente la palabra.

Mi abuelo eligió Oaxaca para vivir porque se parecía a Líbano. Los mercados y los pueblos. No me da pena decirlo, era abonero y viajaba en burro cobrando lo que les dejaba. No le firmaban nada. Años después yo hacía operaciones de muchos millones de pesos en la Bolsa de Valores, pero no me firmaban nada. Las pagábamos al día siguiente sólo con la palabra. Desde esos días hasta hoy, ese lema sigue vivo para mí: soy un hombre de palabra y compromiso , contó en la presentación.

“Le entré desde muy chico al trabajo. Tenía 11 años cuando vendía suscripciones del periódico Excélsior y me transportaba en tranvías y autobuses para poder llegar a las casas de mis clientes que vivían en distintos puntos de la Ciudad de México; también vendía tarjetas de Navidad que compraba por mayoreo”, relata en su libro el empresario que además de banquero ha participado en inversiones de naturalezas muy diversas, pero sin perder un fuerte compromiso filantrópico.

Ayer durante la presentación, por ejemplo, se hizo un momento de reflexión por el sufrimiento de las poblaciones civiles en Medio Oriente. Las raíces libanesas y mexicanas son piezas significativas en la identidad de Harp Helú, quien aporta un peso por cada peso recaudado para un fondo de emergencia para la gente que sufre en este momento en Líbano por la devastación emprendida por Israel.