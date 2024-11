La vicepresidenta de ese país y compañera de fórmula del presidente Javier Milei, Victoria Villarruel, se sumó a la cargada contra las obras al difundir un mensaje en sus redes sociales, donde afirmó que los bonaerenses no merecen la degradación e inmoralidad que Axel Kicillof (gobernador de la provincia de Buenos Aires) ofrece. Existen límites que nunca deben pasarse. ¡Dejen de sexualizar a nuestros chicos, saquen de las aulas a los que promueven estas agendas nefastas y respeten la inocencia de los niños! ¡Con los chicos no!

La narradora destacó que si bien también hay libros escritos por varones con escenas sexualizadas, generalmente es contra mujeres; en este caso está mucho más ensañado sobre Dolores Reyes. Todas las notas que salieron, los ataques del presidente, de la vicepresidenta y de distintos personajes del gobierno, siempre los mencionados fueron libros de mujeres .

El terror, la herramienta

Confió en que los jóvenes no son tontos y vean que Cometierra, de Reyes, “es extraordinario, no porque tiene tres renglones que se pueden extraer y decir que es una escena sexualizada. Muchos maestros tienen juicios en su contra por dar estos materiales. El gobierno te va a decir: ‘nosotros no estamos censurando’, pero la censura opera por el terror: ‘me van a hacer un juicio, me van a echar del trabajo del colegio, me van a repudiar.’

“Hay un colegio católico en la provincia de Mendoza cuyo docente está judicializado por haber dado materiales, y entre las pruebas para demostrar la corrupción de menores con la literatura hay títulos de muchos de nosotros: el mío, Catedrales; Ciencias morales, de Martín Kohan; infinidad de libros que nadie se le cruza por la cabeza que son pornográficos. Eso degrada la posibilidad de leer literatura y el pensamiento crítico de los alumnos.”

La escritora y editora mexicana Jazmina Barrera añadió que las declaraciones contra estas escritoras están fuera de control. El grado de violencia que han suscitado es inadmisible. La buena noticia es que, como siempre que los gobiernos de derecha buscan distraer y reprimir con la censura, estoy segura de que estos libros (muchos de ellos libros maravillosos) se van a leer ahora más que nunca .

Claudia Piñeiro refirió que Dolores Reyes “es una persona trabajadora, escritora, madre y docente increíble que tiene que despertarse todos los días con miles de mensajes donde le dicen pornógrafa, pedófila y ‘bala, bala, bala’. Es una situación increíble. En mi país lo que se vive en este momento no se dimensiona en su verdadero espanto”.