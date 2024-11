Al utilizar la palabra mexicanización para referirse al narcotráfico en México, los ministros franceses obligan a los periodistas de esta nación a dar a su público una breve descripción de la criminalidad derivada del negocio ilegal de la droga. La información sobre las actividades delictivas provocadas por este lucrativo negocio no es precisamente una alabanza a la honestidad de los innumerables individuos que forman la red para el buen funcionamiento de este comercio. Después de todo, no debe olvidarse que los capos son serios hombres de negocios como otros cualesquiera. Sin embargo, la mala fama de este tráfico ilegal, donde reina la ley del terror, así como la información divulgada en Francia por la prensa de este país, información basada en el uso perverso del término mexicanización , llevó a la embajada de México a enviar, de parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, un comunicado de protesta contra el uso de esta expresión que estigmatiza a México y victimiza de nuevo a las familias mexicanas afectadas por la violencia.

De lo que no cabe duda alguna es de la amplitud que ha tomado en el planeta el narcotráfico. Innumerables son víctimas y criminales. Ya no se trata de una zona delimitada en alguna ciudad de Francia, México u otro país. Los narcos avanzan como un ejército invencible que no teme sus pérdidas ni llora sus muertos. Le sobra la mano de obra criminal y escucha cantar en corridos, bajo el cielo estrellado, las hazañas y proezas de estos chamacos cegados por el brillo de escasos 10 años de lujo prometidos, al cabo de los cuales la muerte los espera… pero ni quién les quite lo bailado.

