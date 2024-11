Puede parecer que no tendrá mayores implicaciones para la salud, pero cuando se revisan los hasta ahora nombrados y mencionados por Trump para salud se perfilan riesgos considerables. Por ejemplo, su jefa de gabinete y anterior cabeza de campaña, Susie Wiles, es conocida por hacer cabildeo para una tabacalera en el Congreso. Por otra parte, Trump ha dicho que incluirá en una posición destacada en salud al activista antivacunas y teórico conspiracionista Robert F. Kennedy Jr, que además ha prometido retirar la fluorización del agua en el sistema público. Las altas posiciones que requieren la aprobación del Senado incluyen a la Secretaría de Salud y Servicios Humanos, el Centro de Control de Enfermedades y Prevención, la FDA y el Instituto Nacional de Salud. Estas instituciones desempeñan un papel importante no sólo en Estados Unidos, sino más allá de las fronteras de este país.

La contundencia del triunfo de Trump al ganar la presidencia y la mayoría del Senado y la Cámara de Representantes le da casi control total sobre las decisiones políticas en el país y si fallara, tiene a sus nombrados en la Suprema Corte. Este poder se expresa entre muchas otras cosas en que los altos funcionarios en su gobierno no necesitan pasar por un control de seguridad , sino que el presidente puede nombrar a quien él considere. Se puede suponer que ésta es una medida contra el Estado profundo donde se encuentran, por ejemplo, los altos mandos de la CIA, la DEA y la FBI.

a desde la campaña se veía que un triunfo de Trump sería grave para el sistema de salud estadunidense, de por sí ineficiente y caro, tal como expresé en mi anterior artículo. Sin embargo, se vislumbraba que los temas de salud podrían favorecer a los demócratas. No ocurrió así. Las razones del triunfo más bien se vislumbran en el clásico Es la economía, estúpido , o más bien la inflación. Se añade a ésta la ideología del triunfo –el machismo por encima del racismo. Los machos, incluyendo los latinos, contra las mujeres a tal grado de que se considera que se tendrá una mujer presidenta en Estados Unidos sólo cuando los dos partidos postulen mujeres.

Otros dos ámbitos donde la elección de Trump probablemente tendrá profundas repercusiones es en el sistema de seguros públicos –Medicare y Medicaid– y en la salud de las mujeres. Medicare, que está dirigido a los adultos de más de 65 años, podría ser pasado para su manejo al sector privado. Sin embargo, parece que Trump sostendrá la negociación de los precios de los medicamentos de esta institución, que antes estaba prohibida. La razón de este veto era una concesión a un sector industrial que apoyaba las campañas de ambos partidos con muchos millones de dólares.

La situación de Medicaid, bajo el nuevo gobierno de Trump, es incierta, dado que su posición respecto a este programa ha sido vacilante y ambigua. Primero dijo que iba a anular Obamacare, luego que iba a hacer uno mucho mejor. Ahora presume que el salvó Medicaid, sin comprobarlo, pero ya no lo llama Obamacare. Varios expertos piensan que el número de no asegurados en EU puede incrementar de varios puntos porcentuales, particularmente a raíz de sus amenazantes políticas de migración. Trump, como ya aprendimos, habla por los pobres, pero actúa a favor de los ricos.