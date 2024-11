El arqueólogo Ómar Espinosa (Ciudad de México, 1989) dijo a La Jornada que existe el interés por acceder al conocimiento, que ha suscitado proyectos en los que se invierten tiempo, esfuerzo y dinero para abrir una página donde se puede acercar la información de una manera mucho más interactiva e interesante sobre artefactos arqueológicos. Una tercera línea interesante de análisis es que ese tipo de iniciativas a veces cubre lo que no se hace dentro de las instituciones .

Talmi consignó en la página web de The Living Museum ( https://www.livingmuseum.app/ ) que esta plataforma tiene la misión de mostrar la forma en que estas tecnologías pueden incidir en crear experiencias atractivas para los visitantes de museos y los usuarios domésticos.

La difusión del conocimiento arqueológico e histórico es uno de los objetivos de The Living Museum ( https://www.livingmuseum.app/ ), desarrollado por el experto en IA e ingeniero independiente Jonathan Talmi.

La inteligencia artificial (IA) es una herramienta que ha incursionado cada vez más en el campo de la actividad humana. Ahora existen ejemplos de su utilización en el ámbito de los museos con la aplicación The Living Museum, lanzada en octubre.

▲ La escultura de la cabeza de Amenhotep III, pieza del museo britanico. Foto tomadas de Wikimedia commons

▲ Un moái de la Isla de Pascua, pieza del museo britanico. Foto tomadas de Wikimedia commons

Añadió que el modelo de comunicación de los museos en muchas ocasiones sigue siendo muy rígido, lejos de generar un diálogo mucho más cercano con quien no está involucrado en ese tipo de trabajos, es decir, de ciencias sociales o humanidades .

Fluida y bien estructurada

El divulgador refirió que al usar The Living Museum en torno a patrimonio arqueológico mexicano, egipcio y de Rapa Nui (Isla de Pascua), me pareció una plataforma fluida, bien estructurada. No tiene tantos errores de programación, o sea, funciona muy bien y tiene un sistema de interacción adecuado. Es muy fácil de entender .

En su charla en el sitio web, relató Espinosa, “no noté que hubiera cosas raras o inventadas o algo que no coincidiera con la historia cultural que conozco o de la que tengo referencias. Le pregunté la fuente de la información, me dijo ‘yo te estoy comentando desde lo que se ha documentado con las investigaciones de los arqueólogos tal y tal’, aunque platicar con una pieza arqueológica es una fantasía”.

Destacó que la aplicación funciona bajo una licencia Creative Commons, y se explica que la información y las imágenes corresponden al Museo Británico aunque no está asociado a él, además la página no tiene fines de lucro, es decir, está creándose con un fin de consulta para que la gente conozca el trasfondo de las piezas utilizando estas nuevas tecnologías, como inteligencia artificial .

El especialista en registrar temas como el patrimonio arqueológico y su tráfico ilegal en el entorno virtual comentó que uno de los temas que le interesaba conocer era la posición de la plataforma sobre la restitución de artefactos. Para ello le hizo preguntas a piezas del contexto mexicano y de las culturas egipcia y de Rapa Nui, sobre las que el museo de Reino Unido ha sido criticado.

Contó que en todos esos casos generó el mismo texto en el que explicaba que es la historia de la pieza hasta que llegó al museo y que si no fuera por estos sitios muchas de ellas no se podrían conservar. “Es la posición de cualquier museo que haya sido criticado por colonialismo, por ejemplo el British, el Louvre o el de Berlín.

“Habló de acumulación de piezas arqueológicas o elementos del patrimonio cultural de otros países en el sentido de que si no se mantienen en estos museos o en colecciones privadas desaparecerían y que eso justifica sus acciones. Casi como un chantaje emocional y un complejo de superioridad para ‘salvar’ las piezas arqueológicas. Pretende ser muy neutral pero en realidad no lo es.”

Espinosa refirió que en los pasados tres años han surgido propuestas muy buenas muchas en plataformas, páginas web o proyectos de divulgación en redes sociales, que muestran el interés en el conocimiento arqueológico. Es importante que estén surgiendo y estén presentes .