La cuestión básica es: qué hacer ante el pa­norama que nos depara el gobierno trumpista. Como lo hace claro Fernando Buen Abad: la mina preparada para explotar el próximo 20 de enero de 2025 nos toma en condiciones de fragilidad a quienes nos oponemos a la opresión, la injusticia, la desigualdad y la manipulación; por el contrario, halla suelo fértil en gobiernos, países y regiones donde su influencia atrapa a gobernantes y partidos.

La derecha ha avanzado en la recuperación del mundo que se niega a morir, y la izquierda no acaba de dejar esa placenta que le impide parir un mundo diferente; tampoco acaba de asimilar que esto sólo es posible a partir de la búsqueda de su unidad sobre alianzas sólidas. Ahí tenemos los tristes ejemplos de Chile, Bolivia y hasta Brasil, y en Europa, el de Italia o el de España, donde apenas se empieza a discutir la disyuntiva monarquía o república bajo un gobierno de izquierda que nada necesita para ser de centro derecha.

¿Qué hacer? La pregunta no alcanzan a planteársela siquiera los partidos engolfados en el carrusel electoral, creyendo que de los triunfos cosecharán la democracia para sus países, a sabiendas de que parte de sus programas los han comprometido de antemano con quienes los patrocinaron en las campañas. No movilizan ni educan políticamente a sus bases, no introducen cambios profundos para superar la desigualdad y se alejan de los trabajadores y sus causas, como ha dicho Bernie Sanders: No debería sorprendernos que un Partido Demócrata que ha abandonado a la clase trabajadora descubra que la clase trabajadora lo ha abandonado a él . Pasó con el perredismo en México y el justicialismo en Argentina, y el PSOE en España.

Elon Musk invirtió más de 100 millones de dólares en la campaña de Trump y puso a su servicio la plataforma X. Ambos enemigos de los pueblos, y proclives al golpismo, son una amenaza viva para los países del Sur global. Con mecanismos simplemente clientelares y de propaganda, los partidos y gobiernos de izquierda liberal no serán capaces de evitar la entronización del populismo empresarial en sus gobiernos armados de gruesas fasces.