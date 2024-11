C

arlos Marx escribió que la historia ocurre primero como tragedia y la segunda vez como farsa. Con su victoria en las elecciones presidenciales de 2024, Donald Trump ha invertido esta propuesta otra vez.

La victoria de Trump fue contundente. No hay otra forma de describirla. No sólo ganó la presidencia: su partido tendrá el control del Senado, probablemente la Cámara de Representantes y cuenta con el apoyo de la mayoría en la Corte Suprema.

Su énfasis en la economía –el aumento dramático en los precios– y su uso de un discurso racista, xenóbofo y antmigrante –prometiendo deportar a 12 millones de personas– aseguraron su victoria. No ocultó su mensaje, y aun así su victoria fue abrumadora, ganando adeptos entre todos los sectores: clase media, obreros, grupos religiosos y gente de color, incluyendo los latinos, cuyas familias podrían ahora ser deportadas.

La derrota de Kamala Harris resalta el fracaso del neoliberalismo centrista impulsado por el Partido Demócrata, el cual no motivó a un número importante de votantes. Este neoliberalismo centrista tiene expresión tanto en lo económico, la falta de un mensaje concreto dirigido a la clase trabajadora, como en su política exterior con su apoyo incondicional a Israel. La estrategia de Harris de rodearse de famosas personalidades y republicanos de la vieja guardia, notablemente la ex congresista Liz Cheney, hija del vicepresidente Dick Cheney, arquitecto de la desastrosa guerra en Irak, fracasó rotundamente. Ejemplo de este fracaso es que Harris obtuvo 9 millones de votos menos de los que Joe Biden recibió en su campaña de 2020, una caída de 11 por ciento. Grupos importantes de demócratas simplemente no participaron, factor notable entre los jóvenes y los árabes y musulmanes estadunidenses. Trump no recibió muchos más votos que en 2020. El ex presidente no experimentó un derrumbe en su nivel de apoyo, más bien hubo una deserción del apoyo hacia la demócrata por su política, su género y hasta su raza.

Trump ya ha comenzado a designar su gabinete que implementará sus propuestas de campaña y ha comenzado a planear dónde ubicar centros de deportación. En­tre los primeros nombrados está Tom Homan, arquitecto de la política de separación familiar realizada en la primera presidencia de Trump, que ahora estará a cargo del aparato fronterizo que Trump propone crear para las masivas deportaciones que propuso. Cuando a Homan se le preguntó cómo evitaría separar a niños de sus familiares, indicó que propone deportar a todos los miembros de una familia, sean ciudadanos o indocumentados. Homan también plantea designar cárteles como grupos terroristas permitiendo acción militar contra ellos por parte de EU, aunque sea en México u otro país en AL.

Como jefe de su Estado Mayor ha nombrado al ultraderechista y ultranacionalista Stephen Miller, que en la primera administración de Trump impulsó la prohibición de musulmanes que viajaban a EU y la limitación a personas que solicitaban asilo en la frontera. En un discurso al cierre de la campaña, Miller proclamó que EU será solo para estadunidenses . Él y Homan implementarán las deportaciones de millones de migrantes.