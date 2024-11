Ángeles Cruz Martínez

Periódico La Jornada

Jueves 14 de noviembre de 2024, p. 13

La obesidad, que afecta a 37 por ciento de los adultos en México, duplica el riesgo de tener diabetes, enfermedad que ya está presente en casi la quinta parte de las personas mayores de 20 años de edad. A pesar de la emergencia epidemiológica declarada en 2016, el número de enfermos y fallecidos por esta causa sigue en aumento y en los hospitales públicos es evidente la falta de control del padecimiento, advierte información de la Secretaría de Salud (Ssa).

De las personas con diabetes que ingresan a nosocomios, 66 por ciento tienen sobrepeso u obesidad; 84 por ciento no realizan ejercicio físico y de las revisiones médicas que de manera rutinaria se deberían efectuar para prevenir complicaciones, principalmente insuficiencia renal, amputación de extremidades y pérdida de la visión, más de un tercio no se realizaron un examen de orina en el último año o nunca; casi la mitad no tuvieron una revisión de pies, y 75 por ciento tampoco se practicaron una evaluación de la vista.

El 14 de noviembre es el Día Mundial de la Diabetes y especialistas advierten sobre la urgencia de tomar medidas para revertir la actual tendencia de sobrepeso y obesidad que afecta a 37 por ciento de los niños y 40 por ciento de adolescentes. Esta sola condición física aumenta la probabilidad de que en la edad adulta desarrollen la alteración metabólica.

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2020-2023 encontró que dos terceras partes de la población escolar y adolescente obtiene de los azúcares más de 10 por ciento de su energía, lo que rebasa la recomendación máxima de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Por el contrario, sólo una cuarta parte de este grupo consume la cantidad adecuada de frutas y verduras.

En cuanto a la diabetes en adultos, el estudio reveló que aunque a 93 por ciento les habían indicado el tratamiento a seguir, 78 por ciento lo seguían de manera regular, pero sólo 26 por ciento tenían la enfermedad bajo control.