Enrique Méndez y Fernando Camacho

Periódico La Jornada

Jueves 14 de noviembre de 2024, p. 8

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, reconoció que de forma habitual utiliza helicópteros privados para traslados hacia el recinto y otros destinos, pero justificó que lo hace cuando se trata de atender emergencias .

Después de que la víspera se difundió un video donde se observa que aborda una aeronave en compañía de su operador político, Pedro Haces, Monreal afirmó que esos viajes no se pagan con recursos públicos, e incluso expresó: A lo mejor me van a ver seguido, nunca me ha gustado ocultar, no soy hipócrita .

En el video se aprecia que Monreal y Haces abordan el helicóptero, en un parque cercano a la Cámara, hasta donde son acompañados por el secretario general, Mauricio Farah, y el director de Resguardo, Carlos Noriega Cano. El abordaje es supervisado por personal de protección civil de San Lázaro.