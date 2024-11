Fabiola Martínez y Lilian Hernández

Periódico La Jornada

Jueves 14 de noviembre de 2024, p. 8

La sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la elegibilidad y triunfo de Rocío Nahle como gobernadora de Veracruz.

Al rechazar los argumentos del PRI, el proyecto aprobado señala que la entonces candidata de la coalición encabezada por Morena sí acreditó su residencia efectiva en aquella entidad desde 2001, y que su estancia en la Ciudad de México, como secretaria de Energía, no afectó el vínculo comunitario ni le elimina el conocimiento de las problemáticas de la entidad.

Este tribunal debe interpretar la Constitución General de modo que se maximicen los derechos humanos y se adapten a las nuevas realidades sociales, como ya lo hemos hecho en otras ocasiones donde se nos han propuesto temáticas jurídicas similares , dijo Felipe Fuentes, magistrado ponente.