Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Jueves 14 de noviembre de 2024, p. 7

En la sede del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera recibió ayer su constancia de mayoría que lo acredita oficialmente como presidente electo de ese partido, al ser declarado ganador del proceso interno en el que hubo 53 por ciento de abstencionismo de la militancia.

Y en su primer mensaje ante los panistas que acudieron al auditorio Manuel Gomez Morín, señaló a la presidenta Claudia Sheinbaum que ni él ni Acción Nacional se dejarán intimidar. Indicó que ha sido mencionado durante tres días consecutivos en la conferencia matutina de la mandataria, con señalamientos que no van a poder probar jamás ; esto, en referencia a las acusaciones que ha hecho la fiscalía capitalina e incluso integrantes del propio blanquiazul sobre sus presuntos vínculos con el llamado cártel inmobiliario de la Ciudad de México.