Explicó que antes incluso de que se llevara a cabo el proceso de relección, Piedra Ibarra le planteó su preocupación por el actual diseño de esa comisión, donde las organizaciones no gubernamentaless, que están totalmente del lado de Emilio Álvarez Icaza, están posicionadas del consejo y de espacios importantes en ese órgano autónomo .

Tomamos la decisión y santas pascuas , dijo, e hizo notar que no hay duda de que debe haber un rediseño de la CNDH , que la propia titular del organismo ya presentó .

Respecto a la reunión que un día antes sostuvo el grupo guinda con Piedra Ibarra, antes de que algunos definieran su voto, Fernández Noroña reconoció que hubo planteamientos de lo que debe modificarse en ese organismo, entre ellos, que haya una mejor comunicación con los legisladores.

No fue un día de campo para la ombudsperson

Otros senadores de Morena comentaron que se le reclamó que no les tome las llamadas.

Para ella no fue fácil, sino un proceso duro, escuchó las preocupaciones nuestras y el debate , donde la oposición no sólo criticó su trabajo, sino que la descalificó. No fue un día de campo y esas cosas obligan a la reflexión, a la mejoría de su tarea”, señalaron.

En contraparte, la coordinadora de los senadores de Acción Nacional, Guadalupe Murguía, informó que analizan los recursos legales que proceden contra la relección de Rosario Piedra, ya que no sólo fue la peor calificada en el proceso de evaluación, sino que su desempeño ha sido deplorable en los últimos cinco años.