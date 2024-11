Andrea Becerril y Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Jueves 14 de noviembre de 2024, p. 4

Desde la tribuna del Senado, legisladores de Morena y PT lamentaron la actitud injerencista del embajador de Estados Estados Unidos, Ken Salazar, y le recordaron que México es una nación soberana, independiente, no una colonia .

Los senadores Manuel Huerta Ladrón de Guevara y Juan Carlos Loera rechazaron las afirmaciones del representante de Washington, en el sentido de que “la estrategia de abrazos, no balazos , del ex presidente Andrés Manuel López Obrador no funcionó y cerró la puerta a la cooperación con Estados Unidos luego del caso del narcotraficante Ismael El Mayo Zambada.

Desde el pleno, cuando se discutía la reforma que da mayores facultades a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Huerta Ladrón de Guevara dijo estar azorado por las declaraciones de Salazar, quien no ha entendido la estrategia que el ex presidente y la actual mandataria Claudia Sheinbaum han puesto en marcha, de ir a las causas de los problemas que provocan la violencia.