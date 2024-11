Arturo Sánchez Jiménez

Periódico La Jornada

Jueves 14 de noviembre de 2024, p. 4

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, afirmó ayer que no funcionó la estrategia de seguridad del gobierno del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, centrada en el principio de abrazos, no balazos , y que el gobierno de México cerró las puertas a la coordinación bilateral en la materia tras las detenciones de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, e Ismael El Mayo Zambada.

En su primera conferencia luego de la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales estadunidenses, lo que implica el fin de su misión en el país, opinó que el gobierno nacional niega que la realidad es que el pueblo de México no vive en seguridad .

El diplomático demócrata declaró en su residencia oficial en la Ciudad de México que la seguridad es lo más importante, la bisagra de cualquier democracia , y que en este tema México tiene un problema muy grave. Hablar de que no hay problema, echarle la culpa al otro, a Estados Unidos, como se hace muy obviamente, no es lo que se requiere para llegar a la seguridad .