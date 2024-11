E

n agosto, el entonces presidente López Obrador puso en pausa sus relaciones con el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar. Andaba haciendo declaraciones sobre temas que sólo competen a México, como la reforma judicial. El diplomático esperó tres meses para desquitarse. La estrategia de abrazos no balazos no funcionó , dijo en una entrevista de prensa. Añadió: La parte del concepto que tiene validez es de la prevención, pero esos son programas que deben decidir y programas que apoyamos nosotros muchísimo de la parte de Estados Unidos , aseguró. Sus declaraciones ocurren en medio de un desencuentro por la captura en Sinaloa y traslado a territorio estadunidense del capo El Mayo Zambada sin que fuera informado previamente el gobierno mexicano. Ayer mismo, la cancillería a cargo de Juan Ramón de la Fuente envió una nota diplomática a la embajada en la que expresó su extrañamiento por los mensajes emitidos por el embajador.

Cifras engañosas sobre seguridad

Dicen por ahí que el año séptimo de un presidente es el peor del sexenio. El diplomático escogió el día del cumpleaños 71 del ex mandatario para darle una estocada a fondo: Tenemos estas cifras que le dicen al pueblo que no hay problema, no está basado en la realidad. La realidad es que el pueblo de México, y esto es empresarios, son los miembros de la prensa como ustedes, son los que trabajan en las esquinas de las calles, son los que tienen ranchos, es como el vaquero en Sinaloa que lo mataron este fin de semana porque era líder, no viven en seguridad. Y eso se tiene que ver muy claramente que es un problema muy grave de México , afirmó.

