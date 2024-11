La magia de Paul McCartney es inmortal

C

oncierto magistral de Paul McCartney en el estadio GNP. Haciendo un recorrido de su carrera legendaria desde The Beatles, pasando por Wings y como solista, desde Can't Buy Me Love, hasta The End, nos ha emocionado y recorrido la banda sonora de nuestras vidas.

Paul es impresionante y sorprendente en el manejo del escenario, multinstrumentista, tocando su legendario bajo Höfner, guitarra, mandolina, ukelele y piano, sin tomar una sola gota de agua durante casi tres horas de emitir sonidos inigualables y únicos de canciones o rolas como mencionó, que ya son inmortales.

Lo puedo decir, con toda humildad, he estado presente en este concierto en Boston y Maracaná en Río de Janeiro, y jamás he visto la entrega y la devoción del público hacia el mítico compositor, como las veo en México. Una entrega absoluta, irredenta, que a Paul le encanta, sobre todo el “Ole, Ole, Sir Paul, Sir Paul” que ya hasta música le compuso.

Frases en español que emocionan: “Buenas noches, hola chilangos; es muy padre estar aquí, padrísimo; son ustedes a toda madre; son la neta; ésta se la compuse a mi compadre John (Here Today)”. También un momento emotivo, al cantar In Spite of All the Danger explica: Cuatro muchachos de Liverpool se reunieron, y compusieron esta canción, la primera de Los Beatles .

Hay tantas cosas que contar de esta noche inolvidable, que solamente puedo decirle otra vez a Paul, gracias por tanto, por hacernos tan felices con estos himnos musicales, por esa entrega única a las mexicanas y mexicanos.

Paul, eres una leyenda absoluta de la música: See you the next time.

Arturo García Alcocer

Décima cumpleañera para AMLO

En su retiro ya está,

pero no de la memoria,

como supo hacer historia

en ella se quedará

y jamás se borrará,

pues con inmensos redaños

remedió infinitos daños;

hoy su gente muy contenta

y pobres que tomó en cuenta

le desean feliz cumpleaños.

Profr. Benjamín Cortés V.

Crónica de un despido injustificado o algo peor

En ciertos ámbitos laborales, si formas parte de la tercera edad es común que las autoridades pregunten hostilmente: ¿Cuándo se jubila? Otro recurso para incomodar al personal vulnerable es condicionar la continuidad de funciones aceptando disposiciones, impuestas en documentos que apenas explican el cambio.