una semana del triunfo electoral de Donald Trump, que posiblemente se traduzca en el fin de su encargo, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, hizo declaraciones que opacan en injerencismo, grosería y mendacidad a las que había proferido en meses recientes. Aseguró que la estrategia de seguridad del ex presidente Andrés Manuel López Obrador no funcionó, que desde febrero de este año el anterior titular del Ejecutivo pausó los esfuerzos operativos de Washington en materia de seguridad, y lo acusó de haber cerrado las puertas a la cooperación bilateral, un aserto que contradice sus reiteradas afirmaciones acerca de la sincronía entre López Obrador y Joe Biden en el tema. Asimismo, porfió en llamar detención al secuestro y traslado forzoso de Ismael El Mayo Zambada e incluso criticó la política del ex mandatario y de la actual Presidenta contra la corrupción y la frivolidad en el gasto público.

Se trata de una diatriba fuera de lugar, impropia de los usos diplomáticos, injerencista en asuntos de exclusiva competencia interna de México y que, por lo tanto, deja sin margen la cordialidad de la que pudo beneficiarse la misión del propio Salazar en nuestro país.