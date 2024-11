Jim Cason y David Brooks

Jueves 14 de noviembre de 2024, p. 20

Washington y Nueva York. Donald Trump efectuó un prestreno del estilo provocador y agresivo con que gobernará al realizar su primera visita a la capital como presidente electo, sugiriendo en una reunión con la bancada republicana del Congreso que tal vez será tan exitoso como presidente que los legisladores permitirán que busque un tercer periodo en la Casa Blanca –algo prohibido, hasta ahora, por la Constitución– y continuando con nombramientos controvertidos que siguen sorprendiendo hasta a su propio partido.

Trump, después de su visita triunfal al Capitolio, se reunió durante dos horas con el presidente Joe Biden en la Casa Blanca, donde ambos se comprometieron a un traslado de Poder Ejecutivo pacífico, sin mencionar que el primero en violar esa práctica democrática en la historia del país hace sólo cuatro años fue el visitante. La política es algo difícil y en muchos casos no es un mundo bonito, pero hoy sí es bonito , declaró Trump al inicio de la reunión. Y se atrevió a agregar: aprecio mucho una transición tan fácil como sea posible .

En sus reuniones con legisladores republicanos pocas horas antes de verse con Biden, exclamó: ¿No es bonito ganar? , recibiendo una ovación en respuesta. “Sospecho que no haré otra campaña, a menos que ustedes digan: ‘es tan bueno que tenemos que pensar en algo’”. No es la primera vez que insinuó un potencial, y por ahora ilegal, tercer turno en la Casa Blanca, sugiriendo que se puede cambiar la ley para hacerlo posible. Pocas horas después, los legisladores republicanos religieron al diputado Mike Johnson líder de la mayoría en la Cámara de Representantes, y al legislador John Thune como líder del Senado.

Mientras, Trump continuó formando su gobierno. Ayer confirmó que el senador cubano estadunidense de Florida Marco Rubio –severo crítico de Cuba, Venezuela y de Andrés Manuel López Obrador– será su secretario de Estado (como lo adelantó La Jornada https://www.jornada.com.mx/2024/11/12/mundo/020n2mun). Marco es un líder altamente respetado y una voz muy poderosa por la libertad , declaró Trump.

El virtual presidente electo también anunció al ultraderechista diputado de Florida Matt Gaetz en el cargo de procurador general, quien estará encargado de deshacerse de la corrupción sistémica en el Departamento de Justicia . Trump repetidamente ha criticado a este departamento por atreverse a investigarlo a él y a sus aliados (incluyendo a Gaetz) y proceder con presentar cargos criminales contra él y algunos de sus cómplices, en lo que el acusado afirma fue un uso político de la justicia como parte de un complot demócrata para frenar su candidatura, sin presentar evidencia alguna.

Cómplice fiel

Gaetz, fiel cómplice de Trump, fue investigado por el Departamento de Justicia en torno a acusaciones de que participó en tráfico sexual al descubrirse que se acostó como una menor de 17 años, aunque los cargos después fueron desechados. El Comité de Ética de la Cámara baja aún tiene una investigación activa sobre el diputado por lo mismo.