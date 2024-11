La historia verídica de Límite, Nicholas la ficcionó y coloca a Manuel como un joven de 16 años que vive en Tijuana con su abuelo, mientras su madre trabaja en Estados Unidos. Cuando conoce a una chica, ve una oportunidad de afirmar su independencia, pero lo que no sabe de ella es que lo llevará al límite, una presa fácil para ser reclutado por el crimen organizado y engrosar las filas del narcotráfico.

En entrevista con La Jornada, el director se percató de que podía filmar esta historia al ver las imágenes del niño bebiendo la droga en la aduana entre Tijuana y Los Ángeles en 2017; la familia recibió un millón de dólares del gobierno de Estados Unidos por la muerte del niño. Añadió que fue desconcertante mirar publicadas las fotografías de vigilancia del incidente. Ver esas imágenes me hizo pensar en cómo ese adolescente podría haber sido yo .

El cortometraje Límite, dirigido y escrito por George Nicholas, está inspirado en hechos reales ocurridos en 2017, cuando un adolescente mexicano fue reclutado para contrabandear metanfetamina líquida por la frontera. Mientras intentaba cruzar, los agentes estadunidenses beber el líquido que llevaba para demostrar que no se trataba de drogas. El chico tomó cuatro sorbos para probar que era jugo de manzana y murió una hora después.

Hoy, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EU es la agencia de aplicación de la ley más grande del país. Se le ha calificado como la fuerza policial fronteriza más peligrosa. Millones de niños son explotados criminalmente cada año. Los menores, que son obligados a realizar actividades delictivas, a menudo son tratados como criminales por las agencias gubernamentales, en lugar de como víctimas de explotación. Así que realicé la cinta con el mayor respeto y sin juzgar al joven, ya que eso podría pasarle a cualquiera .

Gustavo Cruz, quien protagoniza el filme, en la charla comentó: Mi personaje está indefenso ante el crimen organizado. Muchos niños y adolescentes que viven en ese contexto no tienen otra alternativa, tienen necesidades básicas y todo lo que se pueda imaginar. Su condición no les permite avanzar, la tienen muy difícil, no tienen acceso a la educación ni se pueden desarrollar de manera natural, y por otro lado son jóvenes muy manipulables por esta personas .

Sobre su trabajo para encarnar a Manuel, Cruz indicó que es actor de teatro y ha participado en varios cortometrajes, pero “pasar del lenguaje teatral al cinematográfico no es fácil. Cuando leí el guion de Límite para mí fue una revelación muy grande, así que me puse a investigar”.

El realizador de la cinta concluyó que en el país existen actores brillantes que aportaron autenticidad en los diálogos, además colaboraron en la traducción del guion. “Reunimos un equipo internacional: el director de fotografía es de Perú; el diseñador de producción, director de casting, maquillador y diseñadores de vestuario, así como productores asociados son de México; el primer asistente de cámara es de Polonia; y el productor, compositor, editor y diseñador de sonido son de Bulgaria.