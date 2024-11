Hernán Mulerio

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Jueves 14 de noviembre de 2024, p. 8

Puede que el nombre de Iggy Pop aparezca en letras pequeñas al lado de Paul McCartney, pero para una porción de oyentes La Iguana, cantante de The Stooges, es mucho más importante en su historia que el bajista de The Beatles. Ambos comparten el cartel del festival Corona, en el que se presentarán el 17 de noviembre. Aquí un recorrido por la trilogía perfecta de los primeros discos de The Stooges: The Stooges (1969), Fun House (1970) y Raw Power (1973).

The Stooges. Bo Diddley podía tomar el estampido de un dinosaurio y convertirlo en el vuelo de una mariposa añadiendo una pandereta . La apreciación de James Osterberg Jr, mejor conocido como Iggy Pop, deja una certeza: el cantante que encarnó a Dionisio desde su adolescencia hasta la tercera edad siempre fue un oyente lúcido, que tomó notas mentales de los instantes sonoros que lo volvieron un maniático irrecuperable de la música. Esa noción de la percusión en el rocanrol, los ritmos de batería inmejorables de Scott Asheton y los riffs de su hermano Ron, el espectro de Jim Morrison, el blues combinado con música hindú y esa portada con el grupo nítido en la tapa –que hay que estudiar con detenimiento para ver cuál integrante está más influido de los cuatro–. Es la suma de influencias, de conocimiento y personalidades que hace al debut de The Stooges uno de los mejores discos de la historia del rock.

The Stooges

Una protesta contra la monotonía cotidiana y también un elogio al uso de pocos acordes de guitarra con partes que se revuelven sobre sí mismas, una obra compuesta durante la guerra de Vietnam y no en una época pacífica, se nota desde el inicio con el efecto Wah-Wah de 1969. Antes de este disco fundamental, fueron The Psychedelic Stooges, y por ese entonces Iggy estaba interesado en los experimentos de compositores poco convencionales, como Harry Patch o Moondog.

En vivo eran inigualables, liderados por Iggy que podía esfumarse de las tablas y reaparecer bajo el escenario contorsionándose en el suelo. De sus inicios queda un video de sus actuaciones en Cincinnati en 1970, acompañado de una locución que parece el relato de una carrera de autos o más bien su colisión: los movimientos, la interacción y el desafío a la audiencia por parte de Iggy Pop requerían de ese tipo de narración deportiva a toda velocidad para poder seguir el segundo a segundo del cantante poseído.

Para 1970, el rock ya tenía a la muerte de sus propias figuras como tema central, pero debe haber sido mucho más divertido ver a The Stooges prenderse fuego en vivo que llorar a los íconos desaparecidos. La vorágine espectacular de llevar a hombres y mujeres a lo más alto del estrellato para luego regocijarse en sus caídas es un fenómeno que excede la música, pero The Stooges lo supo incorporar a sus presentaciones: la idea de que el público no paga su entrada necesariamente para ver a la estrella triunfar, o de que al menos esa no era la única forma de montar un buen espectáculo.

Dos influencias directas que tomaron The Stooges para su primer disco y dan una idea de la amplitud de gustos del grupo: No Fun toma su riff de una brevísima parte de guitarra de Tribal Gathering, canción del disco The Notorious Byrd Brothers (1968), de The Byrds, cuyo motivo principal está inspirado en la parte de piano de Take Five, de Dave Brubeck. El bajo de Little Doll es tomado de la intervención de Henry Grimes en la composición Upper Egypt & Lower Egypt, que el saxofonista Pharoah Sanders editó en su disco Tauhid (1967).

Fun House