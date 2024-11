Jessika Becerra y Julio Gutiérrez

Jueves 14 de noviembre de 2024

El paquete económico para 2025 debe prever el cimiento de la reforma fiscal que se requerirá este sexenio, ya que la economía está comprometida al tener un déficit fiscal de 6 por ciento, declaró Héctor Amaya Estrella, presidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).

Consideramos que es momento de pensar en una reforma aun cuando se ha venido avisando que no se dará en este momento, sí tendremos que tener un paquete económico que prevea ya el cimiento de la reforma que requerirá este sexenio, porque finalmente estamos viendo que la economía está comprometida (...) el déficit fiscal es muy alto al estar cerca de 6 por ciento, es insostenible , advirtió.

El déficit tendría que bajar al menos a la mitad, 3 por ciento, para lo que se necesita incorporar a los informales al esquema tributario y apostar a una mayor recaudación a través de los impuestos indirectos.