Alejandro Alegría

Periódico La Jornada

Jueves 14 de noviembre de 2024, p. 17

México fue informado en un resultado preliminar que perdió el panel de controversia que solicitó Estados Unidos en el marco del T-MEC contra la prohibición de hacer importaciones de maíz genéticamente modificado a territorio mexicano, indicó Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Economía (SE).

Ya nos dieron el resultado preliminar de maíz, todavía no termina el proceso, terminará en diciembre, pero a lo mejor nos ganan , dijo el funcionario al participar en el seminario América del Norte: lo que se avecina, organizado por El Colegio de México.

No obstante, en entrevista con medios de comunicación negó que el gobierno mexicano haya perdido el panel que Estados Unidos solicitó en agosto de 2023 para impugnar las medidas establecidas en el decreto presidencial emitido el 13 de febrero de 2023, en particular, por la prohibición del uso del grano genéticamente modificado en tortillas o masa, así como la prohibición del uso de maíz transgénico en todos los productos para el consumo humano y para la alimentación animal

Me preguntaban si ya perdimos el panel, pues no, nos comunicaron un resultado preliminar el día 22, contestamos el día 6, me van a contestar el día 29 y el día 14 de diciembre sabremos en qué terminó ese panel , señaló.

Al terminar el proceso daremos a conocer qué acciones tenemos previstas si es que la resolución final del panel efectivamente es el sentido contrario a nosotros. Ya estamos trabajando en eso , dijo Ebrard Casaubón al ser inquirido por una académica sobre la respuesta de México en caso de perder la controversia.

El viernes pasado, el funcionario comentó que ya había enviado comentarios al panel sobre el informe preliminar de la disputa (https://shorturl.at/12PLm).