Aunque en la pasada justa veraniega parisina no logró superar el cuarto lugar obtenido en Tokio 2020, la originaria de Baja California no se sintió decepcionada con su participación.

Por ahora tomaré un descanso, siempre lo hago después de cada ciclo y me ha funcionado muy bien. El tiempo me ayudará a tomar una determinación. No es algo sencillo seguir en el alto rendimiento, porque la edad tiene mucho que ver en tus objetivos y la posibilidad de alcanzarlos , compartió.

Aprendí a disfrutar lo que hago porque a veces soy muy dura conmigo misma. Si no te sientes feliz con lo que haces entonces es muy difícil alcanzar los resultados que esperas.

En caso de continuar un ciclo más, Moreno está consciente de que físicamente no está al 100 por ciento, especialmente en la rodilla.

Me operaron antes de los Juegos de París, pero no me realizaron todo lo necesario. Competí lesionada, así debo ver cómo arreglar ese problema. No está bien vivir con dolor todo el tiempo, ni como deportista ni como persona, así que debo poner cartas en el asunto.

Practicar la danza urbana es una de las terapias para Moreno, quien disfruta convivir con personas distintas a las de su gimnasio.

Puedo descargar mi energía, cambiar de ambiente y conocer personas. Es bueno despejar tu mente y tener otras ocupaciones que te gusten y te ayuden a relajarte .

A diferencia del ciclo olímpico pasado, la gimnasta tendrá tiempo suficiente para evaluar las competencias en las que quiera participar.

Debido a la pandemia todo fue más acelerado. Tuvimos Juegos Centroamericanos y Panamericanos el mismo año, lo cual nos complicó los planes. Espero que el camino a Los Ángeles sea más normal.

Por el noveno lugar en los Juegos Olímpicos de París, Moreno se hizo acreedora a una beca deportiva de 28 mil pesos, misma que conservará hasta el Campeonato Mundial de la especialidad que se llevará a cabo del 19 al 25 de octubre del próximo año en Indonesia. Dependiendo de su resultado, el estímulo bajará o aumentará.