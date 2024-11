Reyes Martínez Torrijos

Jueves 14 de noviembre de 2024, p. 4

El rescate de la danza del coyote del pueblo yaqui como forma de fortalecer sus tradiciones, cantos y lengua devino en lucha por el agua y la defensa del territorio de esa nación originaria, sostuvo la fotógrafa Daliri Oropeza Álvarez, quien registró esa expresión cultural primero para esa comunidad y luego para una exposición documental.

La muestra Yaquis: La resistencia imbatible se originó en el inusitado registro visual de la danza del coyote. La también periodista dijo a La Jornada: cuando hice esta documentación jamás pensé que se iba a convertir en una bandera que los yaquis tomaran para defender su agua .

La muestra será inaugurada el 15 de noviembre a las 12 horas en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Una hora antes, Clementina Maldonado y Esteban Guillén, autoridades eclesiales del pueblo de Pótam y quienes rescataron la danza, darán una charla en el auditorio Pablo González Casanova de esa escuela.

La exposición documenta con 32 fotografías el rescate del ritual yaqui y da cuenta de cómo las danzas y cantos para los guerreros yoemes están íntimamente relacionados con la naturaleza, la espiritualidad y la resistencia, que es la misma con que llevan a cabo la lucha por el agua, la tierra y la libre determinación.

Oropeza Álvarez recordó que desarrolló para las autoridades eclesiales una especie de exposición de batalla: en lona que ellos pueden desdoblar, poner y quitar, en territorio agreste, pensando que esto no es museístico, sino que es algo del pueblo yaqui y ellos quieren sentirse dueños y orgullosos de que están fortaleciendo su propia cultura .

El hito de la exposición, mencionó la fotógrafa, es que los yaquis jamás dejan tomar sus tradiciones o sus bailes, “incluso en la Cuaresma, una de las danzas mucho más llamativas o fuertes del pueblo yaqui, te dicen que si te ven con tu celular te lo van a romper. Está prohibido tomar fotos.

“Lo importante es que me dieron permiso antes de hacer el ritual. Me presenté ante la iglesia de Pótam, estaban ahí todas las cantoras y el témasti, los chapayecas, el venado, los coyotes. Les planteé que si lo podría publicar y me dijeron que sí, pero que fuéramos avanzando. Me di cuenta de que ellos querían ver mi trabajo a la hora de documentarlo en campo.”

Las autoridades eclesiales del pueblo yaqui sostenían tiempo atrás la necesidad de revivir esta danza, porque el coyote significa un homenaje a los guerreros yaquis, que son quienes han defendido tanto la cultura y las tradiciones como el territorio. El coyote es una figura que ven como defensor de la tierra , contó Oropeza Álvarez.