Sepúlveda sostenía desde las primeras líneas de su escrito la disyuntiva a la que daría respuesta: Si es justa o injusta la guerra con que los reyes de España y nuestros compatriotas han sometido y procuran someter a su dominación aquellas gentes bárbaras que habitan las tierras occidentales y australes, y a quienes la lengua española comúnmente llama indios: y en qué razón de derecho puede fundarse el imperio sobre estas gentes . Para él estaba muy claro que no sólo era legítimo el uso de la violencia para conquistar a la población indígena, sino que incluso tal empresa se realizaba por el propio bien de los habitantes del Nuevo Mundo. Argumentaba que no sólo el derecho natural estaba de parte de los conquistadores, sino que éstos tenían el deber moral de civilizar a culturas notoriamente menores y salvajes.

Por su parte, Bartolomé de las Casas sostuvo que los indígenas también tenían la imagen de Dios, por lo cual no debían ser tratados inhumanamente. La misión, para De las Casas, tenía que ceñirse al ejemplo de Cristo, ante el cual no cabía recurrir a las armas para imponer la fe. Refutó la señalada depravación de los indios por parte de Sepúlveda como argumento para hacerles la guerra: No hay crimen tan horrible, sea el de la idolatría o el de la sodomía, o cualquier otra clase, como para recurrir que el Evangelio sea predicado por la primera vez en algún otro modo que no sea el que estableció Cristo, esto es, con un espíritu de amor fraternal, ofreciendo perdón a los pecados y exhortando a los hombres al arrepentimiento . Además, apuntó el dominico, no ha investigado [Ginés de Sepúlveda] las Escrituras con suficiente detenimiento o seguramente no las ha comprendido bastante para aplicarlas, ya que en esta era de gracia y piedad, insiste en aplicar los principios rígidos del Viejo Testamento, que fueron dados para circunstancias especiales y así allana para los tiranos y los pillos la invasión cruel, la opresión, la explotación y la esclavitud de naciones sin defensa (Lewis Hanke, La humanidad es una, Fondo de Cultura Económica, pp. 118 y 119).

Ya en Del único modo de atraer a todos los pueblos a la verdadera religión, de 1534, De las Casas había dejado preguntas de hondas repercusiones para la forma de transmitir la fe: ¿Qué tiene que hacer el Evangelio con las armas de fuego? ¿Qué tienen que hacer los heraldos del Evangelio con ladrones armados? La respuesta entonces y ahora es nada, si es que se quiere responder a la manera de Cristo, siempre buscando la paz y la reconciliación.

Es anacrónico juzgar atrocidades históricas con parámetros morales actuales. Es lo que dicen diversos personajes, expertos y legos en asuntos del pasado, cuando se critican hoy los excesos cometidos por quienes impusieron en una época lejana su visión de cuáles eran las creencias correctas. Tienen razón porque el anacronismo valorativo no se puede transportar, como en un túnel del tiempo, mecánicamente y aplicar criterios vigentes ahora en problemáticas de siglos atrás. ¿Pero y si en el mismo tiempo que fueron perpetradas las atrocidades se levantaron voces denunciando la barbarie? La voz de De las Casas resonó en el siglo XVI y resuena hoy ante quienes justifican los supuestos actos civilizatorios de los conquistadores.