Al término del encuentro, diputados y dirigentes del frente subieron al templete frente al recinto legislativo para informar los acuerdos. El presidente de la Cámara de Diputados reconoció la importancia de fortalecer la educación media superior y superior, pero señaló que los planteamientos del FNSEMS son presupuestales y aún no reciben el presupuesto para 2025; éste no llegará hasta el próximo viernes (15 de noviembre) , por lo que sólo se definieron dos compromisos " concretos .

Por separado, dentro del recinto legislativo, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal, advirtió que no hay que ofrecer lo que no se puede cumplir, máxime en un momento en que el presupuesto está muy ajustado , en referencia a las dos veces anteriores que el diputado Ignacio Mier se comprometió a otorgar el recurso que el FNSEMS solicitó y no fue concretado.

En tanto, el dirigente Arturo Casados señaló que este miércoles habrá una reunión a mediodía con el fin de formular demandas principales de los diferentes sindicatos, para que por medio de los diputados Alfonso Ramírez Cuéllar y Napoleón Gómez Urrutia se comiencen a legislar algunos temas .

Alrededor de las ocho de la mañana, integrantes del FNSEMS, creado hace tres años e integrado por cuatro subsistemas de educación media superior –telebachillerato y los colegios de Bachilleres, Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) y los de Estudios Científicos y Tecnológicos (Cecyte)–, comenzaron su manifestación frente al recinto legislativo para demandar la asignación de 6 mil millones de pesos para 2025.

Con un discurso, los dirigentes enfatizaron que vinieron a exigir lo que es de nosotros y para lograr ser atendidos por la Jucopo, llamaron a bloquear los accesos con cadenas humanas.

Los bloqueos fueron intermitentes, pues algunos docentes se resguardaron del sol, con lo cual lograron entrar por los accesos laterales algunos legisladores y trabajadores de la Cámara.