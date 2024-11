Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Miércoles 13 de noviembre de 2024, p. 8

Con el total de las votaciones computadas, la comisión organizadora del proceso interno del PAN reportó que participaron 147 mil 569 panistas, lo cual incluye los sufragios nulos. Es decir, participó menos de 50 por ciento de la militancia.

De acuerdo con el conteo, Jorge Romero obtuvo 78.8 por ciento de la votación, con 114 mil 749, y Adriana Dávila, 21.2, con 30 mil 939. Esta última afirmó que en las entidades con gobiernos panistas, Romero tuvo mayor cantidad de apoyos, por lo que insistió en que la legitimidad del proceso tiene sus dudas .