De la Redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 13 de noviembre de 2024, p. 7

La situación que viven las internas del Centro Federal de Reinserción Social Femenil (Cefereso) número 16, en Morelos, requiere la participación del Instituto Federal de Defensoría Pública, pues hay testimonios de abandono de casos y falta de comunicación, la cual genera desesperanza en las mujeres al no conocer el estatus de sus procesos .

Así lo expresó la coordinadora de Estrategia Institucional de la Secretaría de Gobernación, Evangelina Hernández Duarte, durante la audiencia pública sobre la situación en ese penal, celebrada en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Explicó que a partir del primer fallecimiento se realizó un diagnóstico para detectar los factores detonantes, entre los que se encuentran: abandono familiar, traslado de sus lugares de origen al Cefereso 16, exclusión de sus familias, el impacto que tiene la notificación de sentencias y falta de seguimiento de parte de sus defensores legales.