Arturo Sánchez Jiménez y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Miércoles 13 de noviembre de 2024, p. 3

La presidenta Claudia Sheinbaum expresó ayer su escepticismo ante la velocidad con la que se han interpuesto y gestionado recursos legales contra la reforma al Poder Judicial, en particular porque el caso sólo tardó unas semanas en llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), lo que, sostuvo, contrasta con la lentitud con que suelen atenderse los recursos que se presentan ante esta instancia perteneciente a la Organización de Estados Americanos (OEA).

En su conferencia de prensa diaria en Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo enfatizó que la enmienda no implica ninguna violación a los derechos humanos y que México es un país libre, soberano e independiente, en el cual los cambios constitucionales son decididos por el pueblo de acuerdo con la propia Constitución.

Me llama la atención desde mi punto de vista la rapidez. Hay casos que van a la Comisión Interamericana que tardan años para poderse atender y ahora esta reforma al Poder Judicial no tardó ni semanas. ¡Cuánto interés! , expresó la mandataria al responder sobre el particular.

La pregunta es cómo es que en semanas ya está listo para poder hacer estas audiencias. La verdad, cuánto interés en la reforma al Poder Judicial , apuntó la mandataria al tiempo que subrayó que el cambio legal busca que el país tenga más justicia y acceso a la justicia .