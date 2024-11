Al escribir no sólo escribes lo que quieres decir, sino, asimismo, lo que irrumpe como voz del escrito escribiéndose –inscribiéndose; acaso desde la inconsciencia (¿desde el lenguaje?)– en el poema con rumbo a la conciencia del escribiente que, si en verdad decidido a escribir, está obligado, suave o terriblemente obligado, a acatar en lo esencial, si no del todo, ese decir. Al escribir no sólo escribes, te (subrayado o no) escribes.

He decidido ser quien soy, aun ignorando quién soy yo.

Pensar en imágenes es muy diferente a engatusar (o engatusarse a sí mismo, puede ser) con imágenes.

Arte que no te haga soñar y, a la vez, despertar, ¿qué arte será? // La calidad no nace de la ambición, sino de la humildad. // No hacer fiestas de XV años pensando en Viena. // Actuar como el calígrafo, que hace de sencillez perfección pura. // ¿Somos lo que seríamos si hubiésemos sido serios? // No remedemos poemas, hagámoslos. // ¿Estabas sentado frente al fuego / o soñabas, René, / que estabas sentado frente a él? // Si tu hacer no es un recibir, ¿qué estás haciendo? // De lejos, es preferible la consistencia a la fama. // Un enigma puede ser misterioso, pero un misterio no puede ser enigmático. // Admirar es fácil, llevadero; amar tiene su complejidad. // Quien ha dejado de ser mi amigo ya no me lee, o me lee con otro ánimo, expuso.