l presidente electo Donald Trump nombró al hombre más rico del mundo, Elon Musk, director del Departamento de Eficiencia Gubernamental; lo acompañará Vivek Ramaswamy, otro empresario. Juntos, estos dos maravillosos estadunidenses allanarán el camino para que mi administración desmantele la burocracia gubernamental, reduzca el exceso de regulaciones, recorte los gastos innecesarios y restructure las agencias federales , dijo Trump en un comunicado. Los designados, no hay que perder de vista, son dueños de compañías con contratos gubernamentales lucrativos, lo cual en su momento planteará posibles conflictos de intereses. Sin embargo, la biografía del republicano no serviría de ejemplo como alguien que actuó siempre con apego estricto a la ley. Se abrió paso a la Casa Blanca burlando varios litigios. Musk es internacionalmente conocido por tener el control de la red social X y ser pionero de los automóviles eléctricos. Ramaswamy es descendiente de emigrantes de India y aspiró a la presidencia, pero se retiró en las primeras etapas. Está en el negocio de las inversiones y las medicinas.

El alcalde decapitado

Aunque no precisó el móvil del crimen, la fiscalía general de Guerrero anunció que detuvo al encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad de Chilpancingo, Germán Reyes. Lo acusa del homicidio del alcalde de Chilpancingo Alejandro Arcos. El suceso causó conmoción: la víctima fue decapitada, la cabeza apareció en el techo del carro y el cuerpo en su interior. La fiscalía señala que, en coordinación con el Ejército y la Guardia Nacional, se ejecutó la aprehensión.

Díselo a Claudia

Asunto: el negocio del agua en Mexicali

Somos productores agropecuarios del valle de Mexicali, pequeños propietarios con posesión de 20 hectáreas. Con la entrada del Tratado de Libre Comercio se dio una pauperización que no podemos parar, lo que nos obliga a muchos a no sembrar. En el ciclo otoño-invierno 2023-2024 no se sembraron 10 mil hectáreas de trigo, por lo que se dejaron de producir 60 mil toneladas del cereal; eso ya es un problema, pero el agua que no usamos se vende como gran negocio, y no de nosotros, por lo que necesitamos, Presidenta, su atención.

Luis Rosales Ramírez

Twitterati

Solicité diálogo con el gobierno federal para encontrar juntos las soluciones para mejorar la calidad de vida de los mexicanos, pero la respuesta es azotarnos la puerta en la cara ¡Pues que así sea!

Jorge Romero Herrera @JorgeRoHe

R: Se está haciendo la víctima. Lo que dijo Claudia es que lo recibiría la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez. ¿Por qué tendría que atender personalmente al jefe del cártel inmobiliario?

