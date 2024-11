C

Lo anterior no significa que deba minimizarse la imperiosa necesidad de una transición hacia fuentes de energía limpia y el abandono de los combustibles fósiles, sino que dicho proceso será una farsa en tanto los costos que implica no sean asumidos por quienes se han beneficiado del modelo que hoy se reconoce insostenible. Es inmoral exigir a naciones pobres o de ingresos medios que cuentan con hidrocarburos que se abstengan de producirlos si antes no se les proporcionan los recursos financieros, tecnológicos, educativos y de otro tipo que necesitan para sustituir los capitales y los empleos que obtienen de los sectores petrolífero y gasífero.

Queda claro que tal sustitución va más allá de los ingresos generados directamente por la venta de los hidrocarburos, pues gran parte de las economías actuales giran en torno a ellos, por lo que la transición energética sólo será posible en la medida en que se aborde como una transición económica, con una reconfiguración completa de los sectores productivos.