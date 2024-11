Stellla Calloni

Periódico La Jornada

Miércoles 13 de noviembre de 2024, p. 26

Buenos Aires, Argentina. Sepan que hagan lo que hagan, no van a hacerme callar. No fui ni seré nunca mascota del poder , fue la expresión contundente de la dos veces ex presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, quien difundió ayer una carta en las redes sociales, en el contexto de una fuerte tensión política, ya que la Cámara Federal de Casación deberá decidir hoy si mantiene la condena a seis años de prisión, o proscribirla impidiéndole desempeñar cargos públicos, con base en una causa falsa por supuestos cobros de coimas (sobornos) en una obra pública, que nunca se pudo comprobar.

Desde muy joven he militado en el peronismo y trabajado para lograr una Argentina más justa y más humana, y una nación que construya patria. ¿Y saben qué? Pienso seguir haciéndolo , sostuvo la ex mandataria. También habló de la imparcialidad de los jueces que están a cargo de su caso y los vinculó con los intereses de los grandes medios, como La Nación y el Grupo Clarín, señalándolos de formar parte de un entramado de poder que intenta su proscripción política.

En su mensaje, recordó la portada del periódico Clarín sobre el intento de magnicidio del que fue víctima el 1º de septiembre de 2022 que decía: La bala que no salió y el fallo que sí saldrá , adelantando la decisión de los jueces, ligados al ex presidente Mauricio Macri (2015-2019), que la condenaron sin prueba alguna cinco días después. La pregunta era: ¿cómo sabía Clarín que el fallo no iba a fallar ?

Hablando hoy en el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de Argentina (Smata) Fernández de Kirchner dijo tener muy en claro por qué me persiguen, no es nada nuevo. En el peronismo la persecución no es nada nuevo. Estamos acostumbrados a eso. Lejos de amedrentarnos o hacernos retroceder, nos hace mucho más fuertes .

En esta causa también se condenó sin pruebas a otros ex funcionarios del gobierno en un escándalo del llamado Partido Judicial, que se impuso durante el gobierno del ex presidente derechista Macri, con asesoría de la embajada de Estados Unidos.

Fernández de Kirchner no asistirá a la audiencia pública de hoy en la que se anunciará la resolución, lo que nunca se hace, por lo cual la ex mandataria lo calificó como un show; tampoco lo harán sus abogados, que tienen la opción de presentar el caso ante la Corte Suprema de la Nación.