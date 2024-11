Se ríe con incredulidad. Sabes qué, no eres la primera que dice eso y estoy muy conmovida ya que ella tiene 20 años en la película. Gracias a todos, pero tengo 41 y no estoy obsesionada conmigo misma .

▲ Sobre estas líneas, el actor Lucas Bravo, quien protagoniza Libre: encanto criminal, primera película como directora de Mélanie Laurent. Foto cortesía de Prime Video

Sin embargo, tenía sus dudas sobre trabajar con un actor masculino, algo que era la primera vez que hacía como directora. No es que no me importen los hombres en la pantalla , señala. Es que siento que, como directora, debería hacer películas que todo el mundo pueda ver, pero que sean sobre mujeres .

Su reticencia se debió en parte a dos malas experiencias con actores masculinos, a los que no nombra. Uno de ellos también era director, dice. Quizás estaba demasiado estresado por las cosas, no lo sé. He tenido malas experiencias con actores, nunca con actrices .

Está claro que Laurent veía la tensión en sus sets como un defecto personal. “Mi trabajo como directora es ser la capitana de un barco y éste no debe chocar contra un iceberg. Mis actores son mis bebés, mi apodo en el plató es: Mamá. La realidad es que filmé con actrices increíbles y locas como Angelina Jolie (en By the Sea de 2015, que dirigió la misma Jolie) y todo fue tan fluido, tan genial y tan fácil que me di cuenta de que la gran tensión en el set que tuve, como en muy pocas ocasiones, provenía de actores masculinos que llegaban tarde o no se sabían sus líneas. Eso es una falta de respeto que de repente cambió la química en la locación, lo cual es difícil de arreglar”.

Después de aparecer en Bastardos sin gloria, Laurent fue rápidamente promovida como la próxima gran estrella de Francia al nivel de Léa Seydoux o Marion Cotillard. No funcionó así. Le siguieron papeles junto a Jake Gyllenhaal en Enemy (2013) de Denis Villeneuve y Cillian Murphy en Aloft, pero los créditos cinematográficos importantes recientes de Laurent incluyen las no relevantes de Netflix 6 Underground y Murder Mystery 2 (2023).

Laurent tiene dos hijos, Léo, de 11 años, y Mila, de unos 4 años, con un marido cuyo nombre ha logrado mantener en privado desde que reveló su matrimonio en una entrevista de 2013. Sus hijos la siguen por todo el mundo, niños itinerantes del cine criados por técnicos , bromea. Soy la madre más afortunada porque son tan geniales y les encanta estar en el set , reconoce Laurent.

Tarantino sigue siendo una influencia. Ella pone música en sus sets como lo hacía él para sus actores entre tomas.

Puedo morirme con ese recuerdo de ser una actriz joven con ese vestido rojo, en esa hermosa ventana y él poniendo a David Bowie para bailar juntos . Hace una pausa, poniéndose filosófica. Creo que la clave es disfrutar cada minuto. Me encanta mi edad. Los 40 son una edad genial para una mujer, y estoy disfrutando cada minuto. Me convertí en una especie de mujer libre, y luché por ello, y creo que ahora estoy ahí . Suena a libertad, sin duda.

Libre: encanto criminal está en Prime Video.

© The Independent

Traduccion: Juan José Olivares