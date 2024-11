No obstante, planteó, la pobreza extrema aumentó con la pandemia a 13 por ciento y disminuyó a 10.6 por ciento en 2023, que si bien es un resultado positivo, se encuentra por encima del nivel registrado en 2014, que fue 8.6 por ciento.

El estudio expuso que la pobreza es mayor en las zonas rurales, con 39.1 por ciento de la población en esa situación, que en las zonas urbanas, donde alcanza 24.6 por ciento e incluso en países con bajas tasas de pobreza existen territorios donde la incidencia de este fenómeno es similar a la de países con altos niveles de carencia económica.

Al mismo tiempo, planteó, existe un fenómeno que provoca que la pobreza tenga un mayor impacto por género, pues al cierre del año pasado, el 22.2 por ciento de la población en situación de pobreza de entre 20 a 59 años eran mujeres, mientras que en el caso de los hombres es de 18.3 por ciento.

Bajo acceso a seguridad social

La Cepal refirió en su estudio que al menos uno de cada cuatro hogares carece de acceso a la protección social, y esta proporción se elevaba a uno de cada tres hogares entre la población de menores ingresos y en áreas rurales.

En este sentido, apuntó el organismo, las políticas no contributivas en los países de la región son esenciales en la consecución de los objetivos y funciones de los sistemas de protección social, que son la defensa de los ingresos, acceso a los servicios sociales e inclusión en temas laborales.

La protección social no contributiva se refiere a que las personas que no hubieran cotizado nunca, o al menos no lo suficiente como para tener derecho a las prestaciones del sistema, estén protegidas ante la ley.