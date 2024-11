Alberto Aceves

Periódico La Jornada

Miércoles 13 de noviembre de 2024, p. a10

En anteriores procesos rumbo a la Copa del Mundo, Ángel Sepúlveda quedó fuera de la lista de convocados que entregó México a la FIFA. Los jugadores más recurrentes en su posición –Raúl Jiménez, Javier Hernández, Henry Martín y, en el último tiempo, Santiago Giménez– condicionaron durante siete años la elección de nuevos atacantes en partidos decisivos. Todos parecían estar antes que él, incluidos aquellos que recibieron su carta de naturalización después de llegar del extranjero como el colombiano Julián Quiñones y los argentinos Rogelio Funes Mori y Germán Berterame.

Es la historia de toda mi carrera , dice el delantero de 33 años en su segundo día de trabajo con la selección, en el Centro de Alto Rendimiento. Tener que buscar un lugar, generar más competencia entre mis compañeros y jugar. Se veía muy lejos, pero nunca dejé de intentarlo . Desde su llegada hace dos temporadas a Cruz Azul, Sepúlveda ha marcado 18 goles en la Liga, nueve de ellos en la fase regular del presente Apertura 2024. En la edición 2017 de la Copa Oro, el colombiano Juan Carlos Osorio, entonces al frente del representativo, llamó al michoacano para disputar los encuentros ante El Salvador, Curazao, Honduras y Jamaica.

Aunque Sepúlveda hizo uno de los tantos para llegar a semifinales, el Mundial de Rusia 2018 quedó lejos con las convocatorias de Jiménez, Chicharito Hernández e Hirving Lozano, figuras en el futbol de Europa. Ahora tengo más experiencia , recalca; me siento con ese compromiso y responsabilidad, pero no va a ser nada sencillo. Sabemos que vamos a ir a jugar una guerra ante Honduras. Ellos van a intentar de todo para incomodarnos. Tenemos que estar concentrados, no engancharnos de más. Sabemos cómo jugar esos partidos, soy de los que piensan que este deporte tarde o temprano da recompensas .

El Tricolor visitará al cuadro hondureño el viernes en el estadio General Francisco Morazán, en San Pedro Sula, en la ida de cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf. El martes 19, recibirá el choque de vuelta en la casa del Toluca, debido a que el Azteca se encuentra en remodelación para la Copa de 2026 en la que México será coanfitrión junto con Estados Unidos y Canadá.