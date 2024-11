Merry MacMasters

Periódico La Jornada

Miércoles 13 de noviembre de 2024, p. 4

Uno de los arquetipos fundacionales para las mujeres en estas culturas en las que nos toca crecer es María, entre la madre y la virgen. Cualquiera de estos dos roles fundamentales. ¿Qué pasaría, pues, si el arquetipo fuera la que pregunta, la que con curiosidad observa, la que mira a Dios, no para arriba, sino de frente, sin temor reverencial. La que ve de frente a todo el mundo, a la que nadie aplasta o mata, sino que puede seguir caminando o conociendo. La que tiene la curiosidad infinita por conocer el mundo y entenderlo?, indaga Ana Francis Mor, autora de la novela de ficción La primera que camina (Editorial Reservoir Books).

¿Qué pasaría si ese fuera el arquetipo para las mujeres y no uno de represión, de sumisión, de no cuestionamiento y de entrega absoluta. Y, ojo, me parece que la curiosidad infinita también es una postura de vida de entrega absoluta, aunque para mí estos arquetipos nos vienen bien , expresa la actriz, directora de escena y líder social a La Jornada.

El presente libro es la primera parte de una trilogía de nombre Q. El proyecto se gestó en 2006, cuando Mor empezó a crear el personaje de Santa Rita para sus espectáculos de cabaret: El personaje hablaba por teléfono con Dios, Jesús y medio mundo. Era una pachanga. Un buen día dije, ah, caray, no estoy negando la existencia de Dios, qué raro porque me digo a mí misma atea . En eso, la autora se enteró de un congreso de teología feminista, al que asistió y don-de escuchó a teólogas feminis-tas de América Latina y el Caribe, fantásticas .

Le llamó la atención escuchar ópticas feministas que nunca había oído y me parecieron fascinantes. Pasar por la teología a través del ojo feminista nos decía muchas cosas sobre la vida de las mujeres, el patriarcado y sobre esta destrucción o revolución feminista en la que estamos. Me empecé a clavar .

Primero tomó cursos, luego estudió una maestría en teología: “En uno de mis espectáculos con el personaje de Santa Rita, pues, leí la Biblia. Como muchos, siempre había leído cachitos. Desde la perspectiva de este personaje, la Biblia resultó un libro muy atractivo; empecé a analizarla desde la lógica de leer un montón de historias que están puestas allí no con una idea narrativa ni mucho menos, sino en un conjunto que quiere contar una determinada suma de cosas.

“Al estudiar teología empecé a descubrir todo un universo desde la mirada feminista, la queer y, por supuesto, la mirada de la teología de la liberación latinoamericana. Llegué a la conclusión que estudiar teología es como estudiar la historia del mundo, aunque desde la primicia de que Dios existe, digamos. Eso marca rutas de conocimiento y entendimiento. Ahí surge el personaje de María, de mi interés de hablar de las mujeres, porque no aparece en la historia, sólo con un rol muy pequeño en lo que se cuenta desde la Biblia.