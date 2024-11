López Ramírez contó que antes, en este pueblo, la gente no sabía hablar español, sólo tseltal, y tenía miedo a quienes venían de fuera, no los querían recibir , hasta que su tía Juliana López Pérez comenzó a difundir la alfarería de Amatenango del Valle con viajes, incluso a Nueva York, Washington y otras ciudades de Estados Unidos en los años 80.

Ubicado a poco más de 30 kilómetros de San Cristóbal, este municipio con 6 mil habitantes no se entendería sin la alfarería. Quienes no fabrican piezas, las compran para revender a la orilla de la carretera Panamericana o en otras ciudades.

En entrevista, explicó que el proceso de elaboración comienza en los primeros cinco meses del año, en tiempo de seca, cuando cientos de mujeres acuden a extraer el barro al Cerro Grande (Amawits, en tseltal), ubicado en las afueras del poblado. “Desde nuestros antepasados se extrae el barro. Es como una mina que está en terreno ejidal. Es bueno. No cualquier barro se puede usar.

Como dije, se extrae el barro y se almacena en una casita. Lo secamos en el sol. Después de 15 días se remoja una noche en el agua. Al día siguiente se cierne la arena que traemos de otro cerro. Mojamos el barro. Colamos la arena y cuando está cernida agarramos un puño, amasamos el barro y empezamos a moldear las piezas.

López Ramírez, que sólo cursó el sexto año de primaria, manifestó que no se guía en dibujos, pues todo está en mi cabeza, en la imaginación. De la cabeza nos llega a la imaginación. Es como si estuviéramos soñando, trabajando las piezas. Así las hacemos. Una vez moldeado, el barro se queda secando en la sombra, tres, cuatro o más días según el tamaño. Luego viene la pulida, después de lo cual se deja secar otro tiempo, y cuando está bien seco, se hace la quema en el horno .

Detalló que si no hay sol no se pueden quemar las piezas, porque si están frías se revientan. Se calientan en el sol un rato, tres horas, y luego calentamos dos horas en el fuego. Entonces se mete la leña en el horno para un fuego grande y que empiece a quemarse dos horas. Después de quemado se queda enfriando y se saca al día siguiente. Una vez afuera se mojan las piezas en el agua para que no se desmorone .

Enseguida, continuó, “lo decoramos con pintura natural y acrílica. Lo pintamos y lo sacamos a la venta. Dos meses, más o menos, tarda el proceso. Hacemos todo lo que nos viene a la imaginación. Lo primero que aprendimos a hacer desde niñas son animalitos. Todos empezamos así.