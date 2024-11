Añadió que los menores desean volver a los espacios “donde pueden divertirse, aprender, se les promueve la lectura y otras manifestaciones culturales; los jóvenes no sólo escuchan literatura, sino temas que les pegan duro, como el suicidio y la muerte. Se trata de llevarle a la gente contenidos que les van a hacer reflexionar, que les moverán un poquito el piso. Eso es parte del éxito.

Muchos de los participantes en la FIL que se desarrollará del 30 de noviembre al 8 de diciembre próximos no habían nacido como escritores en 2000, dijo Schulz a La Jornada. Ahora tenemos una nueva generación y ya no digo de todo el público que llega a la FIL, que tiene un promedio de edad de 24 a 25 años. Para España, México es fundamental, culturalmente hablando, junto con toda Amé-rica Latina .

▲ La directora de la Feria del Libro de Guadalajara destacó la importancia de España como principal socio comercial en el mundo de la industria editorial. Foto Luis Castillo

Schulz Manaut comentó que ha cambiado el consumo cultural que tenemos y las formas de leer. Antes un escritor que triunfaba hace 24 años en España, si una editorial grande no apostaba por él y no había una distribución de su libro en América Latina, era inexistente para nosotros. Hoy, a través de las redes sociales y muchas plataformas, uno quiere enterarse de lo que se produce en Ecuador, ya no digas en España, y te enteras de inmediato. Eso era impensable hace 24 años. Ha revolucionado .

Reconoció que conviven distintas formas de lectura, “hay gente que lee en formato digital pero luego regresa al medio impreso. El mundo digital ha irrumpido, sobre todo, en cierto tipo de impresos más que en el libro. Veo que muy poca gente hoy en día consulta una enciclopedia, un diccionario o un manual. Eso ya se ve de manera digital. Sin embargo, el libro impreso sigue teniendo una presencia contundente.

Hay una coexistencia que me parece que va a continuar. La pandemia en algunos países hizo que la gente pudiera volver a lo electrónico, pero en México no tanto. Es una población en la que no todo el mundo tiene acceso a una tableta, a una tarjeta de crédito para comprar libros vía electrónica. Nuestra circunstancia es otra y el libro impreso sigue teniendo vigencia.

El encuentro, continuó la promotora cultural, se vincula de forma estrecha con la industria editorial. Son fundamentales las alianzas y trabajamos de la mano de los editores y nos presentan cuáles van a ser sus lanzamientos, sus novedades; apuestan por algunos autores y es esencial, porque de otra manera el presupuesto de la feria no alcanzaría para tener a más de 800 escritores. Se vuelve el gran festival literario en español gracias al apoyo de muchos sellos .

Schulz hizo énfasis en el interés de seguir apoyando el español, nuestra lengua mayoritaria, sin menoscabo de las otras lenguas que se hablan tanto en México como en América. En Cataluña, España, la gente habla catalán todo el tiempo. Lo mismo pasa con el gallego, el asturiano y el valenciano. Esa coexistencia y diversidad lingüística es lo que España quiere reflejar. En el caso de la FIL Guadalajara, no solamente apostamos por las lenguas que se hablan en esa nación: tenemos presentes autores de 47 lenguas .

Algunos de los más de 850 escritores de 43 países en el programa de la FIL Guadalajara son el premio Nobel de Literatura Abdulrazak Gurnah; los narradores László Krasznahorkai, Mia Couto, Sergio Ramírez, María Dueñas, Irene Vallejo, Gioconda Belli y Javier Cercas; los poetas Luis García Montero y Nouri Al-Jarrah; la crítica literaria Ioana Pârvulescu, y el novelista Luis Mateo Díez. También se efectuarán más de 620 presentaciones de libros.

Se esperan más de 800 mil asistentes a las más de 3 mil actividades literarias, académicas, artísticas, profesionales, juveniles e infantiles organizadas este año.