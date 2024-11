P

ara demostrar que en el fracaso de los países no importan la geografía económica, los recursos para generar riqueza en la sociedad capitalista, ni la cultura, en el capítulo inicial de Por qué fracasan los países, los noveleros Acemeglu y Robinson comparan una ciudad dividida por una frontera (no dicen que un muro) que pese a compartir clima, situación geográfica (pertenecían al estado mexicano de California , sic), antepasados, e incluso nos atreveríamos a decir que tienen la misma cultura , una es el infierno en la tierra (Nogales, Sonora), y otra casi el paraíso (Nogales, Arizona). ¿Por qué las instituciones de EU conducen mucho más al éxito económico que las de México? La respuesta se encuentra en la historia.

¿Historia? Sobre cada afirmación suya podría escribir un artículo: no, Moctezuma no fue capturado desde el principio, ni se inauguró así la estrategia fundamental de los españoles, porque ese evento no se repitió en los cientos de altepemeh que fueron dominados posteriormente. Y cualquier historiador serio se reiría de la reducción al absurdo de las instituciones económicas del siglo XVI y su perorata sobre la encomienda basada en una sola fuente: Bartolomé de las Casas. Desde ahí, falsean y tergiversan y, por supuesto, omiten toda referencia al carácter capitalista de los mineros y comerciantes de la Nueva España… y no hablaré hoy de los errores elementales en fechas y hechos concretos ni de su paupérrima bibliografía.

A fray Miguel Hidalgo (garrafal error hacer fraile a un párroco) apenas se le menciona, y sólo para hablar de la muerte y destrucción. Pasan por alto a Morelos y así se ahorran la Constitución de Apat­zingán y ¡tampoco dicen una palabra de la Constitución de 1824! Y eso, aunque su tema sean las instituciones políticas y se desvivan en elogios a la democracia y la Constitución estadunidenses. Corramos un pudoroso velo sobre su Iturbide de estampita de primaria, para no hacer enojar a la derecha iturbidista que aplaude este panfleto (creo que esa parte no la leyeron).

Donde sí se detienen es en la inestabilidad política de 1824 a 1867, omiten las razones económicas y geográficas, así como las presiones y agresiones de las potencias causales de esa inestabilidad. ¿La agresión imperialista de 1836-1848? Bastan dos líneas: Santa Anna presidió la pérdida de el Álamo y Texas, y la desastrosa guerra México-estadunidense que condujo a la pérdida de lo que se llegaría a conocer como Nuevo México y Arizona , y más adelante: grandes zonas del país no estaban bajo su control, lo que permitió la anexión de Texas por EU .