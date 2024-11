En la crítica a lo que viene –es decir, la reforma que elimina organismos autónomos–, Maldonado aseguró que es posible advertir falta de compromiso democrático . Igualmente, reprochó la falta de diálogo que revela la intención de que no haya controles ni horizontales ni verticales .

En tono de crítica y autocrítica , Maldonado dibujó las grandes líneas del debate actual. En el segundo plano sugirió que el “régimen de la transición… no removió del todo los anclajes autoritarios”.

No estábamos en el paraíso , sostuvo Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, en alusión a la larga batalla por la rendición de cuentas. Se remontó al verano de 1998, cuando el entonces presidente Ernesto Zedillo rechazó reunirse con Pierre Sané, dirigente de Amnistía Internacional, durante una visita de Estado a Francia.

Zedillo, refirió Bohórquez, decía no entender eso de la sociedad civil . Más tarde, de regreso en México, el entonces mandatario se reunió con promotores de la transparencia y, de buen modo, les preguntó qué querían. Uno de los presentes dijo: Queremos, por ejemplo, la desaparición de la partida secreta de (Carlos) Salinas .

El presidente Zedillo, prosiguió Bohórquez, tomó la red, llamó al subsecretario de Egresos y ordenó: Desaparece la partida secreta, eso es lo que quieren .

“¿Qué ocurrió? Se desapareció la partida secreta… ahora no sabemos dónde está” (carcajadas en el auditorio).

Bohórquez también hizo referencia a la única ley anticorrupción surgida de una iniciativa popular (fue avalada por 634 mil personas), la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que fue vetada en 2016 por el presidente Enrique Peña Nieto, a pesar de que su grupo parlamentario la había aprobado.

“Cuidado con mitificar el pasado, cuidado con creer que venimos de unparaíso perdido… Esta batalla no es de coyuntura. No empezó ayer y no va a terminar mañana”, cerró el director de Transparencia Mexicana.

La conferencia magistral estuvo a cargo de Mónica González Contró, directora de la Facultad de Derecho de la UNAM, quien expuso la interrelación existente entre conceptos como gobernanza, democracia y derechos humanos que, sostuvo, tienen en el centro la transparencia.