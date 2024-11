Apenas está el desarrollo del periodo, pero esto puede ser indicador: el primero es que ser juez federal o magistrado de circuito, como se dice coloquialmente, no son enchiladas (risas); la gente lo sabe, no están participando para realizar una actividad que cualquier persona sin preparación sin capacitación pueda desempeñar, dijo el magistrado Juan José Olvera López

En la primera semana de la convocatoria de aspirantes a competir en 2025 por cargos judiciales hubo pocos registros porque están politizados los comités de evaluación que reciben las postulaciones, y también porque la gente se está dando cuenta de que ser juez, magistrado o ministro no son enchiladas , afirmaron ayer en la llamada contramañanera de juzgadores.

Coincidimos: sí hay impunidad, pero dejemos claro lo siguiente: de 100 por ciento de los casos denunciados, 96 por ciento se quedan en la zona del Ministerio Público, que es el segmento de responsabilidad del Ejecutivo federal, allí donde confluyen policías, peritos y agentes ministeriales. Sólo 3.6 por ciento de los casos entra a la zona de los jueces , dijo Olvera López.

Dichas cifras se presentan en el estudio publicado por México Evalúa el pasado 31 de octubre pasado, que los juzgadores usaron para responder al documento Argumentario fiesta de la victoria reforma judicial que publicó el fin de semana el partido Morena.

También rechazaron que el Poder Judicial esté integrado por la élite y aristocracia del país; por el contrario, sostuvieron que esa clase privilegiada integra los poderes Ejecutivo y Legislativo, empezando por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Para ello, citaron el reciente estudio Legal Culture, Sociopolitical Origins and Professional Careers of Judges in Mexico (Cultura jurídica, orígenes sociopolíticos y carreras profesionales de los jueces en México), de la investigadora Azul A. Aguiar Aguilar, el cual concluye que 70 por ciento de los actuales magistrados y jueces del país provienen de la clase baja y media baja, y 80 por ciento estudiaron en escuelas públicas desde la primaria hasta la universidad.