Néstor Jiménez y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Martes 12 de noviembre de 2024, p. 3

Tras el triunfo de Jorge Romero en el proceso interno del PAN de este domingo, que lo convierte en el próximo dirigente nacional del partido, la presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que el panista es el jefe del cártel inmobiliario; lo conocimos muy bien en la Ciudad de México .

Interrogada en su conferencia mañanera sobre el nuevo líder del blanquiazul, principal partido de oposición, la mandataria señaló que este grupo que llega hoy a la dirigencia del PAN es un grupo conocido por los propios panistas, en estos esquemas de mucha corrupción que nacieron en la alcaldía Benito Juárez, de la que Romero fue jefe. “Como testigos, los propios empresarios revelaron el modus operandi de ese grupo muy corrupto”, añadió.

Al referirse al panista, retomó parte de un libro del ex presidente Felipe Calderón, una de cuyas páginas se proyectó en la pantalla instalada en el salón Tesorería de Palacio Nacional.

“En su libro (Calderón) dice: ‘Jorge Romero, de la Ciudad de México, ex delegado en Benito Juárez, famoso por los casos de corrupción que constantemente empresas extorsionadas revelan. Un amigo suyo y sobrino mío me relató que dejó de trabajar con él, cuando el propio Romero le confesó que asociaciones de ambulantes y otros representaban a su grupo ganancias de 7 millones de pesos al mes. Con ellos, además, habían filtrado el padrón del PAN en toda la ciudad’. Eso es lo que opina Calderón, que no es precisamente alguien que apoya a la 4T, ¿verdad?”, indicó la Presidenta.